il Pomodoro per la Ricerca: il volontariato aziendale che fa la differenza

Partecipa con la tua azienda: un gesto concreto per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici e fare squadra attraverso il volontariato aziendale

Anche nel 2025 "il Pomodoro per la Ricerca" torna protagonista con un obiettivo chiaro: sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. Un gesto concreto e di grande valore, reso possibile grazie al coinvolgimento delle aziende e dei loro dipendenti. Fondazione Umberto Veronesi invita le realtà aziendali a essere protagoniste della prossima edizione, in programma il 29 e 30 marzo, contribuendo alla raccolta fondi con il volontariato aziendale. Partecipare è semplice e offre un'opportunità unica per rafforzare il senso di squadra, migliorare il clima aziendale e dimostrare un impegno sociale concreto.

Come partecipare

Le modalità di adesione sono pensate per adattarsi alle esigenze di ogni azienda:

Organizzare un banchetto in piazza durante il weekend del 29-30 marzo, gestito dai dipendenti

Organizzare un banchetto aziendale o presso il cral infra-settimanale, in uno o più giorni di marzo

Aprire un banchetto digitale su Insieme: la piattaforma online dedicata consente di raccogliere ordini e donazioni comodamente online.

Perché aderire

Partecipare a il Pomodoro per la Ricerca non significa solo sostenere la scienza e contribuire al futuro di tanti bambini malati di tumore. Significa anche: Valorizzare il ruolo dell’azienda sul territorio; Rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza dei dipendenti; Promuovere la cultura del volontariato in azienda. Ogni piccolo gesto si traduce in un grande risultato: i fondi raccolti contribuiranno a sostenere il PALM Research Project, la prima sperimentazione clinica in Europa di terapia con cellule CAR-Natural Killer, fondamentale nella lotta contro le forme di leucemia mieloide acuta resistenti alle terapie standard.

Scadenze importanti

26 gennaio: conferma di partecipazione

29 gennaio: formazione responsabili banchetto

13 febbraio: compilazione del modulo d’ordine

14 marzo: ricezione e stoccaggio dei materiali

29-30 marzo: weekend del Pomodoro in piazza.

Scegliere di partecipare significa lasciare un segno positivo, offrendo un sostegno tangibile alla ricerca scientifica e ai piccoli pazienti.

Vuoi saperne di più? Contatta il nostro team all'indirizzo mail beatrice.tosatto@fondazioneveronesi.it