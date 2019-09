"Io vivo sano Alimentazione e Dna" al MUSME di Padova

Appuntamento dal 13 settembre al 15 marzo 2020. L'inaugurazione della mostra in concomitanza con il CICAP Fest

Una mostra interattiva e coinvolgente per “ri-scoprire” il cibo che mangiamo ogni giorno: scopri come gli alimenti possono interagire con le cellule e con il nostro DNA, e perché il cibo influisce sulla nostra salute. E’ questo il senso della mostra «Io Vivo Sano – alimentazione e DNA» realizzata dalla fondazione che sarà allestita presso gli spazi del MUSME Museo di Storia della Medicina di Padova dal 13 settembre 2019 al 15 marzo 2020.





La mostra sarà inaugurata in concomitanza del CICAP Fest 2019, il festival della scienza e della curiosità organizzato dal CICAP in collaborazione con il Comune e l’Università degli Studi di Padova. L’edizione 2018 del Festival ha contato più di 12.000 presenze negli oltre 200 appuntamenti che hanno animato per tre giorni la città di Padova.





All’interno della manifestazione, oltre che con la mostra dedicata, Fondazione Umberto Veronesi sarà presente con una serie di appuntamenti di divulgazione (clicca qui per conoscerli).





Per maggiori informazioni e iscrizioni alla mostra presso il MUSME scrivere a info@musme.it e scuole@musme.it.