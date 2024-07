KIKO Milano e Fondazione Veronesi: insieme per la salute della pelle

Nel 2024, KIKO sostiene la ricerca sui tumori della pelle attraverso la vendita dei prodotti della nuova linea Suncare e sensibilizza clienti e dipendenti sull'importanza della prevenzione. Ne abbiamo parlato con Giorgia Dallafior, Global Marketing e ESG Director di KIKO Milano.

Quali sono le ragioni che hanno spinto KIKO ad avvicinarsi a Fondazione e a sostenere quest'anno la ricerca scientifica sui tumori della pelle?

«KIKO è convinta dell’importanza della ricerca scientifica e supporta da diversi anni Fondazione Veronesi.

Sostenere programmi che finanzino studi legati alla salute è di fatto un punto chiave del nostro programma di Sostenibilità KIKO Cares, all’interno del pilastro KIKO Cares for People.

Quest’anno in occasione del lancio della nostra linea di Suncare, completa di 13 prodotti, abbiamo pensato di comunicare quanti siano i benefici del sole, ma al contempo vogliamo trasmettere l’importanza della protezione e della prevenzione».

Nel corso di questi anni, quali sono stati i feedback che avete ricevuto dai vostri clienti riguardo le iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi?

«C’è sempre una risposta molto positiva per quanto si tratta di iniziative legate alla sostenibilità, in particolare quando si tratta di sostegno alla ricerca e supporto ad una realtà riconosciuta e seria come Fondazione Veronesi».

Infine, come viene vissuta all’interno dell’azienda la collaborazione con Fondazione?

«Anche all’interno di KIKO Milano il supporto alla ricerca è sempre accolto positivamente.

Troviamo sia di fondamentale importanza coinvolgere tutti in azienda nelle collaborazioni e attività di sostenibilità che portiamo avanti, lo facciamo principalmente attraverso campagne di comunicazione interne e webinar.

Far parte di un’organizzazione attenta a temi legati alla sostenibilità e alla ricerca è motivo di orgoglio per tutti».