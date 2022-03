L'arte di Marco Lodola a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi

Appuntamento martedì 15 marzo alle ore 18.30 presso la sede della Galleria Deodato Arte, in via Nerino 2 per sostenere la ricerca sui tumori femminili attraverso l'arte di Marco Lodola.

Martedì 15 marzo alle ore 18.30 le splendide figure femminili luminose di Marco Lodola saranno esposte a Milano nella sede di Deodato Arte, in via Nerino, e potranno essere prenotate dagli ospiti presenti.

L'intero ricavato sarà devoluto al progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla lotta ai tumori femminili. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per accedere è necessario essere muniti di Green Pass.

A partire da mercoledì 16 marzo, le schede delle opere rimaste potranno essere visionate sul sito della Galleria www.deodato.com che si è resa disponibile a promuovere l’iniziativa sul proprio portale. All’interno di ogni scheda sarà indicata la donazione minima, da destinare direttamente a Fondazione Umberto Veronesi, e le modalità per poter ricevere le figure luminose.

Fondazione Umberto Veronesi ha ricevuto in dono alcune bellissime installazioni, utilizzate per decorare le vetrine di alcuni prestigiosi store in tutto il mondo, create dall’artista Marco Lodola. Marco Lodola, con la preziosa collaborazione della Galleria Deodato Arte, ha deciso di autenticare tali opere per una nobile causa: sostenere il progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi a favore della ricerca scientifica sui tumori femminili.

«Sono estremamente contento e orgoglioso che il viaggio delle mie sculture si concluda con Fondazione Umberto Veronesi, per un aiuto concreto alla ricerca scientifica» – ha affermato Marco Lodola.

«Ogni anno in Italia, più di 55.000 donne si ammalano di tumore al seno, 10.700 di tumori dell’utero e 5.200 di tumore all’ovaio. I risultati ottenuti fino a oggi dalla ricerca scientifica sono incoraggianti e dimostrano come la diagnosi anticipata e le nuove terapie possano salvare la vita a moltissime donne. Per questo sostenere la ricerca d’eccellenza e promuovere campagne di sensibilizzazione risulta essere ancora oggi necessario e vitale» – ha dichiarato il Professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi e Direttore Divisione di Senologia Chirurgica IEO.