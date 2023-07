L’azienda Soveco al fianco di Fondazione Veronesi per trovare nuove cure oncologiche

I fondi raccolti grazie all’estrazione a premi organizzata dall’azienda versiliese contribuiranno al finanziamento di un ricercatore locale

Lo scorso venerdì 7 luglio, in occasione dell’evento Soveco Eco Party organizzato dall’azienda Soveco, leader in Versilia per la vendita di materiali edili, si è tenuta un’estrazione a premi presso la sede di Piano di Mommio Massarosa (LU). I fondi raccolti grazie all’iniziativa, accolta con molto entusiasmo, verranno devoluti a Fondazione Veronesi e contribuiranno al finanziamento di un ricercatore locale impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche.

La Delegazione di Viareggio, guidata da Marina Gridelli, ringrazia l’azienda che ha scelto di essere al fianco di Fondazione Veronesi nella lotta contro i tumori.