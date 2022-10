A ottobre check up gratuiti per la prevenzione del cancro al seno promossi dalle palestre McFit, a sostegno del progetto Pink is Good

Tra il 17 e il 21 ottobre, nel cuore del mese rosa dedicato alla prevenzione del cancro al seno, le palestre McFit della multinazionale RSG Group hanno promosso check up gratuiti per la prevenzione del cancro al seno, a sostegno del progetto Pink is Good di Fondazione Veronesi.

Luca Torresan, Direttore Marketing e Comunicazione di RSG Group Italia ci ha parlato dell’iniziativa e di come sia nata l’idea di sposare la causa della prevenzione del cancro al seno a supporto di Fondazione Veronesi.

Come si è svolta l’iniziativa?

«Nelle tre principali città italiane per numero di abitanti, Roma, Napoli e Milano, un ambulatorio mobile, posizionato nei pressi dei centri fitness McFit, ha permesso a 120 donne di effettuare una visita senologica completamente gratuita».

Come è stata accolta?

«L'iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo: i 40 posti disponibili per ognuno dei tre centri sono stati tutti esauriti».

Cosa ha spinto la vostra azienda a sostenere la prevenzione del cancro al seno e la salute femminile?

«Da sempre la multinazionale tedesca RSG Group è stata molto vicina alle tematiche di prevenzione di gravi malattie, come quelle oncologiche. Il mese rosa è stata un'ottima occasione per perseguire questi valori che si tramandano negli anni. Cercare di rendere l’attività fisica accessibile a un maggior numero di persone possibili, è da sempre una mission dell'azienda, proprio per garantire il benessere dei cittadini».

Perché scegliere Fondazione Veronesi per sviluppare il vostro progetto?

«Quello che desideriamo, anche attraverso questo tipo di attività, è dare un messaggio chiaro a sostegno della ricerca, in questo caso legata alla prevenzione del tumore al seno. Per riuscirci desideravamo avere al nostro fianco una realtà di importanza rilevante e autorevole su tutto il territorio nazionale e che, soprattutto, fosse attiva tutto l’anno con diverse iniziative a sostegno della prevenzione del tumore al seno. Alla nostra azienda ha colpito particolarmente il progetto Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi, che abbiamo deciso di sostenere con entusiasmo».