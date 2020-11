Lierac conferma il proprio impegno al fianco delle donne

In vista del Natale, in vendita i cofanetti di bellezza di Lierac. Acquistandoli si potrà sostenere la ricerca sui tumori femminili finanziata da Fondazione Umberto Veronesi

Da sempre attenta non soltanto alla bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle donne, Lierac sostiene ormai da tempo Fondazione Umberto Veronesi. Sin dal 2014, con la Collezione Natalizia, Lierac permette di finanziare il progetto di una ricercatrice che ha deciso di dedicare la sua vita allo studio e alla cura del tumore al seno.

Nel 2020 la collaborazione si è invece concretizzata attraverso il sostegno al Pink is good Running Team, un progetto che ha per protagonista un maxi-team di runner molto speciali: donne guarite (o in fase di guarigione) da un tumore femminile. Come ogni anno, in vista del Natale, anche questa volta Lierac propone una collezione che si compone di 23 eleganti cofanetti con prodotti di bellezza che rispondono a tutte le diverse esigenze della pelle delle donne. La linea di punta Premium per chi cerca un rituale anti-età, l’Expertise dedicata alla beauty routine anti-età e la proposta Idratazione per un perfetto pensiero natalizio.



Acquistando uno di questi prodotti nelle prossime settimane, si potrà dare il proprio contributo alla ricerca sui tumori femminili finanziata da Fondazione Umberto Veronesi.