L’impegno di Cotonella per il tumore ovarico

Il contributo dell'azienda Cotonella sostiene l'attività della ricercatrice Danila Del Rio, impegnata nella ricerca di nuovi approcci terapeutici per il tumore ovarico

Continua la partnership tra Fondazione Umberto Veronesi e Cotonella, azienda italiana leader dell’abbigliamento intimo di uso quotidiano. Per tutto il 2023 l’azienda sosterrà l’attività della Dott.ssa Danila Del Rio, impegnata nello studio di nuove possibili cure per il tumore dell'ovaio.

La ricercatrice porterà avanti il suo lavoro presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Roma. L’obiettivo del progetto sarà lo studio dei meccanismi tra la molecola endotelina-1 e la proteina β-arrestina-1 nel rimodellare la matrice extracellulare. In particolare la dottoressa Del Rio sperimenterà nuove molecole potenzialmente in grado di bloccare questi meccanismi, premessa per lo sviluppo di nuovi farmaci.

Cotonella, inoltre, ha scelto di proseguire il supporto a Fondazione Umberto Veronesi attraverso la vendita della nuova linea di intimo assorbente FloWear, acquistabile sull’e-shop del brand. Una gamma di mutandine assorbenti, dedicate ai giorni del ciclo mestruale e alle perdite femminili in generale, comprese esigenze di piccola incontinenza, in grado di donare libertà, sicurezza e protezione a qualunque donna le indossi, di qualsiasi età, taglia ed esigenza.