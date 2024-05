L'impegno di Lidl per la salute della pelle

Anche quest'anno Lidl Italia scende in campo contro i tumori della pelle, sensibilizzando i clienti sull’importanza della prevenzione e sostenendo l’attività della Dott.ssa Marocchi per identificare dei nuovi approcci terapeutici per i pazienti con melanoma metastatico.

Anche quest’anno, Fondazione Veronesi può contare sul sostegno di Lidl Italia.

Nel 2024, grazie ai fondi raccolti lo scorso anno con la vendita dei solari Cien Sun, l'azienda finanzierà il lavoro della Dott.ssa Federica Marocchi impegnata a studiare nuovi meccanismi chiave per la formazione delle metastasi nel melanoma, analizzando il ruolo del gene MyD88.

Sebbene le terapie recentemente approvate per la cura del melanoma, come l'immunoterapia, abbiano nettamente migliorato la sopravvivenza dei pazienti, gli stadi metastatici di questo tumore sono ancora una sfida clinica urgente. Uno dei geni coinvolti nella formazione di metastasi nel melanoma è il gene MyD88, che regola le capacità invasive delle cellule maligne.

Approfondire il ruolo di questo gene nella progressione del melanoma così da identificare nuovi approcci terapeutici per i pazienti, è l'obiettivo della ricerca portata avanti dalla Dott.ssa Marocchi grazie al contributo di Lidl Italia.

Per dare sempre più linfa alla ricerca, anche quest'anno, dal 3 al 16 giugno, per ogni solare Cien Sun delle linee Love Your Planet e Sensitive venduto, Lidl Italia devolverà 0,50€ a Fondazione per continuare a sostenere il lavoro di eccellenti ricercatori e ricercatrici impegnati nello studio e nella cura dei tumori che colpiscono la pelle.

Inoltre, in linea con il suo impegno a promuovere i sani stili di vita, l'azienda diffonderà i consigli di Fondazione Veronesi per una corretta esposizione al sole, al fine di sensibilizzare i propri clienti sull'importanza della prevenzione.