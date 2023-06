Lidl Italia e Fondazione Veronesi insieme per la salute della pelle

A partire dal 5 giugno, per ogni solare della linea Cien Sun acquistato Lidl Italia donerà 50 centesimi a Fondazione Umberto Veronesi per contribuire al finanziamento della ricerca scientifica sui tumori della pelle

Con l’arrivo della stagione estiva, aumenta la voglia di stare al sole. Ma è bene ricordare di farlo con moderazione e prestare sempre attenzione alla propria pelle, che può essere colpita dai tumori: alcuni perfettamente guaribili, altri ancora oggi difficili da curare.

Per questo, a partire da lunedì 5 giugno in tutti i 730 punti vendita di Lidl Italia, per ogni solare Cien Sun acquistato, scelto tra una selezione di prodotti ad alta protezione, l’azienda donerà 50 centesimi a favore di Fondazione Umberto Veronesi per contribuire a sostenere il lavoro dei ricercatori impegnati nello studio e nella cura dei tumori della pelle.

Per incentivare la protezione costante durante l’esposizione solare e sfatare il mito che le creme ad alto fattore di protezione non fanno abbronzare, l’attività riguarderà la vendita proprio dei solari Cien Sun con fattori di protezione 30, 50 e 50+, compresi quelli specifici per i bambini e tre referenze della linea Cien Sun “Love Your Planet” (crema Solare SPF 50, crema solare SPF 30 e la crema solare SPF 50 per viso e décolleté).

Attraverso questa campagna, Lidl Italia lo scorso anno ha finanziato un anno di lavoro di due eccellenti ricercatori: Ylenia Aura Minafò (Istituto Dermopatico Immacolata, Roma) e Valeria Nele (Università Napoli Federico II).