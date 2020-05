Millbo con Fondazione Veronesi per il pane #buonocomelaricerca

Il pane è il protagonista della nuova iniziativa messa in campo con Millbo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per «nutrire» la ricerca scientifica

Preparare il pane, tra le mura domestiche. È quello che sarà possibile imparare a fare il 10 giugno, seguendo la diretta organizzata da Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con l’azienda Millbo (produttrice di ingredienti per la panificazione). All’incontro (ore 18), che sarà trasmesso sul canale Instagram di Fondazione Umberto Veronesi, parteciperanno Elena Dogliotti (biologa nutrizionista e membro della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi) e Fabrizio Nistri (maestro panificatore). Con entrambi sarà possibile conoscere i segreti della panificazione e le proprietà nutrizionali del pane.



Dando visibilità su Instagram ai prodotti realizzati in casa, con l’hashtag #buonocomelaricerca e taggando @fondazioneumbertoveronesi, sarà possibile sostenere in maniera diretta anche la ricerca. Per ogni scatto, infatti, Millbo donerà un euro a Fondazione Umberto Veronesi, per sostenere la ricerca scientifica. L’iniziativa si concluderà il 21 giugno.