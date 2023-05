Nel cuore dell'Europa per parlare di fumo e tassazione

Si terrà il 7 giugno al Parlamento di Bruxelles l'incontro "Le politiche di tassazione del tabacco per un'Europa libera dal fumo". Organizzato da Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con European Cancer Organisation

La principale causa evitabile di malattia e disabilità è il fumo di tabacco. In Europa si registra una delle più alte prevalenze al mondo di fumatori e di decessi attribuibili al fumo, con 700.000 vittime l’anno stimate e oltre 90.000 vittime solo in Italia, quasi la metà per tumore. In Europa quasi un terzo dei casi di cancro sono associati all’uso di tabacco e nel 2019 sono state stimate 171.000 vittime del fumo passivo.

Fondazione Umberto Veronesi ha organizzato un incontro, in collaborazione con European Cancer Organisation, per promuovere il confronto sul tema del controllo del tabacco e della tassazione a livello europeo.

DOVE E QUANDO

L'evento Tobacco taxation policies for a smoke free Europe è previsto per mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 18.30 presso l’Aula A3G2 del Parlamento Europeo a Bruxelles.

IL PROGRAMMA

L'incontro si rivolge alle istituzioni, alla politica e alla comunità scientifica internazionale. Sono state invitate e in attesa di conferma Stella Kyriakides, Commissaria UE per la salute e la sicurezza alimentare, Sandra Gallina, Direttrice generale della commissione UE per la salute e la sicurezza alimentare.

Parteciperanno le parlamentari europee Alessandra Moretti (Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici) membro della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) e Dolors Montserrat (Gruppo del Partito Popolare Europeo), membro della medesima commissione ed ex ministra della salute spagnola; Giulia Veronesi, Direttrice del programma di Chirurgia Robotica Toracica del San Raffaele di Milano; Sabrina Molinaro, Direttrice del Dipartimento di Epidemiologia e servizi sanitari dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, Head of the Department of Epidemiology and Health Services of the Institute of Clinical Physiology of the National Research Council of Italy (CNR) in Pisa; Giovanni Fattore, Professore di Health Policy presso la SDA Bocconi School of Management e l’Università Bocconi; Joachim Schüz, Branch Head, Sezione Ambiente ed Epidemiologia degli stili di vita, IARC. Sarà presentata la testimonianza di un’ex fumatrice, Elena Ambrosio, e condurrà l’incontro Mike Morrissey, Chief Executive European Cancer Organisation.

COME SEGUIRE L'EVENTO

L'incontro potrà essere seguito: