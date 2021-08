Noi DONNE per la ricerca

#noiDONNEperlaRicerca è un progetto che raccoglie 44 volti di donne straordinarie che credono nella ricerca scientifica e nel lavoro di chi ogni giorno cerca nuove soluzioni per prevenire e curare i tumori, e oggi si fanno ambasciatrici di questo importante messaggio per Fondazione Umberto Veronesi.

Le loro sono storie di impegno e successo in molti campi diversi.

Alcune sono attive nelle nostre delegazioni presenti su tutto il territorio italiano, e si spendono in prima persona per organizzare eventi di raccolta fondi e di divulgazione. Altre hanno prestato volto e voce a campagne d’informazione o a eventi istituzionali, contribuendo al loro successo presso un vasto pubblico. Altre ancora sono esponenti di aziende che finanziano i nostri progetti. Donne che si riconoscono nel principio cardine con cui Umberto Veronesi ha creato la Fondazione 18 anni fa: «La scienza è lo strumento più potente di cui l’umanità dispone per migliorare la qualità e la prospettiva di vita delle persone».

