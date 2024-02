Ritorna il progetto #fattivedere per parlare di cancro con gli studenti

Al via la decima edizione del progetto di Fondazione Veronesi dedicato agli adolescenti, in collaborazione con AIEOP. Primo appuntamento martedì 6 febbraio presso il Anteo Palazzo del Cinema di Milano

Dopo il grande interesse riscosso durante le precedenti edizioni, tornano gli incontri del progetto #fattivedere, organizzati grazie al prezioso contributo delle delegazioni di Fondazione Veronesi, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Adolescenti di AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica), a cui prenderanno parte più di 3.000 studenti durante i mesi di febbraio e marzo 2024.

Gli studenti che aderiscono all’iniziativa sono invitati a vedere il film “Quel fantastico peggior anno della mia vita” (Alfonso Gomez-Rejon, 2015), per poi incontrare in presenza oppure online (attraverso la piattaforma GoToWebinar) i divulgatori scientifici di Fondazione Veronesi e specialisti oncologi e psico-oncologi pediatrici, con cui affrontano il tema della diagnosi di tumore nei pazienti adolescenti e il delicato tema della difficoltà, per gli stessi, di accedere ai centri di cura d’eccellenza e ai protocolli di cura.

Il primo di sei incontri complessivi è fissato in presenza per martedì 6 febbraio presso Anteo Palazzo del Cinema di Milano, dove parteciperanno Donatella Barus, Direttrice del Magazine di Fondazione Veronesi e il Dottor Andrea Ferrari, oncologo pediatra e coordinatore del Progetto Giovani presso Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Matteo Silva, educatore del progetto stesso con alcuni ex pazienti che porteranno la propria esperienza personale del percorso di cura.

Di seguito il calendario completo degli incontri:

6 febbraio : Milano , Anteo Palazzo del Cinema, con gli specialisti dell'Istituto Nazionale dei Tumori

: , Anteo Palazzo del Cinema, con gli specialisti dell'Istituto Nazionale dei Tumori 28 febbraio : Roma, Cinema Farnese, con gli specialisti dell'Ospedale Bambin Gesù

: Roma, Cinema Farnese, con gli specialisti dell'Ospedale Bambin Gesù 29 febbraio : Teramo, Aula Magna Istituto Alessandrini, con gli specialisti dell'Ospedale Civile di Pescara

: Teramo, Aula Magna Istituto Alessandrini, con gli specialisti dell'Ospedale Civile di Pescara 7 marzo : Venezia, Aula Magna Istituto Navale Morosini, con gli specialisti di Aviano

: Venezia, Aula Magna Istituto Navale Morosini, con gli specialisti di Aviano 14 marzo : Torino, Cinema Reposi, con gli specialisti dell'Ospedale Regina Margherita

: Torino, Cinema Reposi, con gli specialisti dell'Ospedale Regina Margherita 21 marzo, incontro online sulla piattaforma GotoWebinar

Per approfondire la tematica delle difficoltà di accedere ai centri di cura d’eccellenza e ai protocolli di cura per gli adolescenti clicca qui

Per approfondire il tema del ritardo diagnostico in ambito oncologico clicca qui

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'ufficio progetti con le scuole: scuola@fondazioneveronesi.it