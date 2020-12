Con i proventi dell'attività di raccolta fondi condotta nei supermercati Famila ed Emi, il gruppo sosterrà il lavoro di due ricercatori

Si è conclusa con successo l'attività di raccolta fondi realizzata nei supermercati del gruppo Unicomm, sotto le insegne Famila ed Emi. Grazie alle donazioni di tanti clienti e al contributo dell'azienda, sono stati infatti raccolti quasi 40mila euro. Una cifra che testimonia una importante sensibilità e attenzione verso la ricerca scientifica promossa da Fondazione Umberto Veronesi e che permetterà di sostenere il lavoro annuale di un ricercatore impegnato in ambito oncologico e che contribuirà (in parte) a una seconda borsa di ricerca.



«Mai come in questo momento è fondamentale sostenere la ricerca scientifica - afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi -. Siamo consapevoli che dopo questa emergenza sanitaria da Covid-19 ci sarà moltissimo da fare per continuare a combattere malattie che ancora oggi colpiscono numerose persone. Confidiamo che il gruppo Unicomm rinnovi in futuro il suo impegno al nostro fianco».



L'attività di raccolta fondi è stata portata avanti dal 15 al 28 ottobre in oltre cento punti vendita sparsi in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Marche, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna.