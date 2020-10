Famila ed Emi al fianco di Fondazione Umberto Veronesi

Dal 15 al 28 ottobre, i clienti potranno contribuire con una donazione alle casse dei supermercati Famila di Unicomm e Famila di Arca in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche ed Emi di GMF in Umbria, Marche, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, finanziare la ricerca assume un valore ancora più importante. A fianco al ruolo fondamentale delle istituzioni pubbliche, anche il mondo delle aziende ha la possibilità di contribuire al progresso e al miglioramento delle cure nelle scienze mediche.



Per questa ragione, il Gruppo Unicomm ha scelto di affiancare la Fondazione Umberto Veronesi, finanziando un anno di lavoro di un ricercatore. Oltre al contributo dell’azienda, l’iniziativa prevede anche il coinvolgimento dei clienti che, dal 15 al 28 ottobre, potranno partecipare con una donazione alle casse (donazione minima 1 euro) dei supermercati Famila di Unicomm e Famila di Arca in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche ed Emi di GMF in Umbria, Marche, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna.





Il Gruppo Unicomm gestisce attualmente 230 filiali dirette ripartite in più canali di vendita presenti in sette regioni italiane. Territorio, famiglia, lavoro e sociale: sono le quattro parole chiave di Unicomm, quelle che ne hanno guidato la crescita dal 1948 fino ai giorni nostri e che rappresentano i valori dell’azienda.