Ottobre rosa: l'impegno di Fondazione Veronesi per la prevenzione dei tumori femminili

Oltre 300 ricercatrici e ricercatori sostenuti e l'avvio di progetti di ricerca all'avanguardia per la diagnosi precoce e per la cura dei tumori femminili

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il più diffuso fra i tumori femminili, che ogni anno colpisce oltre 55.000 donne in Italia. Anche quest’anno Fondazione Umberto Veronesi ETS rinnova il suo impegno promuovere la prevenzione e dare sostegno concreto alla ricerca, grazie al finanziamento di borse e progetti di ricerca per medici e scienziati che hanno deciso di dedicare la loro vita allo studio e alla cura del tumore al seno, utero e ovaio.

UN LUNGO CAMMINO ACCANTO ALLE DONNE

Nel corso degli anni e grazie al supporto di tanti sostenitori lungimiranti Fondazione ha finanziato il lavoro di 305 ricercatori e ricercatrici impegnati contro i tumori femminili, oltre a progetti di ricerca di alto profilo con l’obiettivo di trovare strategie innovative, nuovi farmaci e nuove combinazioni terapeutiche per aumentare la percentuale di sopravvivenza e migliorare la qualità di vita delle pazienti.

LA RICERCA SULLA DIAGNOSI PRECOCE

Proprio sulla diagnosi precoce dei carcinomi mammari Fondazione Veronesi, da anni impegnata nella lotta ai tumori tipicamente femminili con il finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza, intensifica il suo impegno, con i primi importanti risultati dello Studio P.I.N.K. e con l’avvio di un altro importante filone di indagine sulle cellule tumorali circolanti.

LO STUDIO P.I.N.K.

Studio P.I.N.K. (Prevention, Imaging, Network & Knowledge), uno studio multicentrico che vede come centro coordinatore l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e che mira a verificare quanto l’integrazione di diverse metodiche diagnostiche in uso per il tumore al seno (mammografia, tomosintesi, ecografia, risonanza magnetica e CESM) favorisca l’individuazione della malattia. L’obiettivo è migliorare le opportunità di diagnosi precoce per le donne tenendo conto delle loro caratteristiche. Nei 5 anni di attività dello studio, ancora in corso, sono state reclutate 30.300 donne. L’approccio integrato promosso dal protocollo PINK, che prevede sia l’intervento diretto del radiologo per rilevare informazioni preziose alla diagnosi sia il ricorso a più metodiche diagnostiche strumentali, ha consentito di individuare il 22,8% di casi in più rispetto alla sola mammografia periodica, consigliata dalle attuali linee guida.

LO STUDIO D.E.T.A.C.H.

D.E.T.A.C.H. (Early Detection and Therapeutic Targeting of Circulating Tumor Cell Clusters: a Two-fold Action for the Benefit of Patients with Resectable Breast and Lung Cancer) è uno studio multicentrico quadriennale che vede come centro coordinatore l’Ospedale San Raffaele di Milano e che mira ad individuare nuovi strumenti di diagnosi precoce e terapia mirata per prevenire le recidive nel tumore al seno. Il progetto indagherà con strumenti e protocolli tecnologici all’avanguardia le caratteristiche delle cellule tumorali circolanti per sviluppare test diagnostici più accurati, non invasivi e basati su un semplice prelievo di sangue per i soggetti a rischio. D.E.T.A.C.H punta inoltre a individuare marcatori di precisione per monitorare la risposta del tumore ai trattamenti, e ad analizzare le alterazioni genetiche riscontrate nelle cellule tumorali circolanti delle pazienti per adattare il percorso terapeutico. Il progetto mira inoltre a individuare nuovi bersagli terapeutici e sviluppare nuovi farmaci prevenire la formazione.

LA CONDIVISIONE

Grazie alla condivisione delle storie e delle esperienze di donne che hanno affrontato la malattia, con il progetto Pink Ambassador Fondazione vuole sottolineare l’importanza della prevenzione, di uno stile di vita attivo e del sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza. Il progetto, nato a Milano nel 2014, è oggi attivo in 20 città: Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli, Bari, Monza-Brianza, Varese, Firenze, Perugia, Verona, Cagliari, Palermo, Bergamo, Venezia, Trento, Como, Catania, Reggio Emilia e Taranto con l'obiettivo di arrivare a coinvolgere tutta Italia!

L’INFORMAZIONE

Fondazione Umberto Veronesi ETS offre, attraverso il proprio Magazine di informazione, manuali e quaderni scaricabili e consultabili gratuitamente, dedicati all’alimentazione, attività fisica, psiconcologia per il benessere del corpo e della mente perché mai come ora è evidente che una corretta, e sempre aggiornata informazione e la giusta sensibilizzazione possono cambiare in meglio la qualità di vita delle donne alle prese con una patologia oncologica.