PittaRosso Pink Parade: anche il Corpo Consolare in campo contro i tumori femminili

Il Corpo consolare di Milano e della Lombardia ha partecipato all'undicesima edizione della manifestazione per la ricerca e la prevenzione dei tumori femminili

L'undicesima edizione della PittaRosso Pink Parade, la manifestazione simbolo di solidarietà organizzata da PittaRosso in collaborazione con Fondazione Veronesi, ha visto quest'anno una significativa novità: la partecipazione del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia.

L'evento, dedicato alla sensibilizzazione e al sostegno della ricerca scientifica contro i tumori femminili, ha avuto luogo domenica 20 ottobre e ha coinvolto oltre 20.000 persone unite nel segno della prevenzione, della salute e dello sport.

In rappresentanza del Corpo Consolare, Verónica Crego Porley, Console Generale dell'Uruguay a Milano e Decana del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia (nella foto insieme a Elmer G. Cato, Console Generale delle Filippine a Milano, e a Monica Ramaioli, al centro, Direttore Generale di Fondazione Veronesi). Verónica Crego Porley ha così espresso il proprio entusiasmo per l'iniziativa: “Sono felice del nostro coinvolgimento in questa iniziativa che promuove la prevenzione e sostiene la ricerca scientifica a tutela della salute dell’intera comunità di cui le comunità di cittadini stranieri sono parte integrante. La salute è un diritto universale e siamo tutti chiamati a fare la nostra parte”. Fra i Paesi rappresentati Ecuador, Filippine, Georgia, Messico, Norvegia, Repubblica Dominicana, Sud Africa, Uruguay.

Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Veronesi, ha voluto esprimere profonda gratitudine per la straordinaria partecipazione e il successo dell'evento, sottolineando l'importanza di collaborazioni come questa, che rafforzano il messaggio della prevenzione e della ricerca scientifica.