Premiato il web game "Smogville - Fino all'ultimo respiro"

Dichiarato vincitore dell'edizione 2024 di Play4Change, il web game è un viaggio attraverso l'inquinamento e la qualità dell'aria

"Smogville - Fino all'ultimo respiro", il webgame di Fondazione Veronesi dedicato all'inquinamento dell'aria, è stato dichiarato vincitore dell'edizione 2024 di Play4Change.

Play4Change (https://www.play4change.it/) è un concorso che vede come capofila il GAME Science Research Center e che premia la ricerca, lo sviluppo e l’uso di Giochi per il Cambiamento Sociale e che intende dare visibilità e valore ai progetti che – tramite il gioco – hanno nell’educazione e nell’accrescimento personale un elemento centrale, non in termini di acquisizione di conoscenze proprie delle discipline (potremmo dire didattiche), ma piuttosto di competenze utili a leggere e ad affrontare il mondo e la sua complessità con una maggiore sensibilità e consapevolezza.

Smogville è una avventura grafica progettata per accompagnare gli studenti delle secondarie di primo e secondo grado attraverso la conoscenza dell'inquinamento atmosferico. Le scelte del giocatori influenzano il percorso all'interno della storia e portano a finali diversi. Sono previsti moduli didattici adattati alle diverse fasce d'età (le scuole e i docenti possono trovare tutte le informazioni qui).

Il gioco è fruibile anche liberamente e in autonomia al link Smogville – Fino all’ultimo respiro.

"Questa vittoria è un riconoscimento importante del nostro impegno e della nostra passione per la creazione di esperienze educative significative - ha dichiarato Alessandro Vitale, supervisione scientifica Fondazione Veronesi, a nome del team che ha creato e sviluppato il progetto -. "Smogville" è più di un semplice gioco; è un ponte tra scienza ed educazione, che serve a conoscere i rischi legati agli inquinanti atmosferici, non soltanto per illustrare le patologie a essi connessi, ma anche per conoscere il nostro impatto sull’ambiente e concentrarsi sulle possibili azioni di prevenzione. Questo riconoscimento (insieme al secondo posto al concorso Best Applied Game degli Italian Video Game Awards) non è solo motivo di orgoglio per noi, ma è anche un invito a continuare a innovare e a sviluppare prodotti che abbiano un impatto sociale positivo".