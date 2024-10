Premio Lombardia è ricerca 2024 ad Alberto Mantovani: premiati gli studi su infiammazione e cancro

La premiazione avverrà l'8 novembre in occasione della Giornata della Ricerca in memoria di Umberto Veronesi

Assegnato il Premio Internazionale "Lombardia è Ricerca" 2024. A vincerlo Alberto Mantovani, professore emerito di Humanitas University e docente alla Queen Mary University of London, precursore e protagonista dell'affermazione del collegamento tra infiammazione, cellule del sistema immunitario e cancro





Il prestigioso premio del valore di un milione di euro verrà consegnato l'8 novembre al Teatro alla Scala in occasione della Giornata della Ricerca dedicata alla memoria di Umberto Veronesi. La giornata, promossa dalla Regione in collaborazione con Fondazione Veronesi, avrà come tema le "Scienze della Vita".





A decretare il vincitore del premio è stata una giuria composta da 15 top scientists con il più alto H-index nelle aree di ricerca attinenti al tema del premio. «Il paradigma dominante nello studio della tumorigenesi – si legge nella motivazione ufficiale del Premio 2024 – era, ed è restato a lungo, quello genetico. Di conseguenza, il riconoscimento della componente ecologica del cancro e del ruolo del microambiente tumorale è stato scarso per molto tempo. Ciò che era necessario era uno sforzo determinato per radicare l’idea in solide basi biologiche e molecolari. Mantovani è stato un pioniere in quest’impresa».





«Negli anni ’80 e 90 –continua la motivazione della giuria- il suo laboratorio ha prodotto scoperte fondamentali sul ruolo dei macrofagi associati ai tumori e delle citochine infiammatorie nell’iniziazione e nella progressione del cancro. Il punto di svolta nella storia del concetto di "infiammazione e cancro" fu una review, estremamente efficace e influente, scritta nel 2001 da Mantovani con la scienziata inglese Fran Balkwill, dando il via a un’onda di attività in tutto il mondo scientifico, alla quale egli stesso ha partecipato in modo determinante dal punto di vista sperimentale. L’esito finale è stato l’accettazione condivisa dell’idea che l’infiammazione è un fattore determinante nello sviluppo dei tumori: un concetto dalle enormi implicazioni soprattutto dal punto di vista terapeutico. La migliore testimonianza di questo cambio di paradigma conoscitivo è il fatto che nella prima edizione della celebrata review di Hanahan and Weinberg, nel 2000, "Hallmarks of cancer" (i marcatori del cancro), l’infiammazione non era inclusa, mentre, nella nuova versione del 2011, l’infiammazione compare come uno dei dieci hallmarks del cancro: un tributo al lavoro di Mantovani e di tutti gli altri scienziati che hanno permesso questo fondamentale cambio di paradigma».





Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming dalla pagina Open Innovation dedicata all'evento.