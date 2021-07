Quanto è buona la verdura! Citrus con "Peter Rabbit 2. Un birbante in fuga" per Fondazione Veronesi

Mangiare frutta e verdura in maniera sana e divertente. Con "Peter Rabbit 2. Un birbante in fuga", Citrus l'Orto Italiano sostiene la ricerca della fondazione

Prosegue il sostegno di Citrus l'Orto Italiano in favore della ricerca scientifica portata avanti da Fondazione Umberto Veronesi. Dal 15 giugno 2021 mangiare frutta e verdura sarà ancora più divertente. Perché Citrus l’Orto Italiano parteciperà al lancio, previsto per il primo luglio, di “Peter Rabbit 2. Un birbante in fuga”, il sequel del film d'animazione record d’incassi con protagonista il coniglio combinaguai Peter Rabbit.





"Peter Rabbit 2. Un birbante in fuga" è rivolto alle famiglie e proprio le case di produzione coinvolte hanno contattato l’azienda “con la fissa per la frutta e la verdura di qualità” per una operazione di co-marketing finalizzata a sensibilizzare i piccoli consumatori.





“Una collaborazione che, da giugno a settembre, ci permetterà di utilizzare l’immagine di Peter Rabbit sulle nostre confezioni – spiega Marianna Palella, Ceo di Citrus – Avere come guest star un coniglietto ci è sembrata l’occasione ideale per valorizzare un prodotto semplice ma importante come le carote. Carote che, come accade con tutti nostri prodotti, saranno confezionate in colorati packaging parlanti, grazie anche al contributo scientifico dei biologi nutrizionisti di Fondazione Umberto Veronesi”.





Per maggiori informazioni: www.citrusitalia.it/fondazione-umberto-veronesi