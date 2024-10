QVC Italia ancora al fianco di Fondazione con il progetto Shopping4good

Torna anche quest’anno Shopping4good, esclusivo progetto di shopping multimediale sviluppato da QVC per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili

Dal primo al 31 ottobre, acquistando sulle piattaforme QVC una serie di prodotti esclusivi messi a disposizione dai prestigiosi brand che supportano l’iniziativa, il charity item, o aggiungendo una donazione di 1€ su qualsiasi altro acquisto, si potrà contribuire alla raccolta fondi in favore della ricerca. Il 100% di tutti questi acquisti e donazioni sarà devoluto a Fondazione Veronesi.





Chi effettuerà la donazione riceverà una cartolina con il decalogo di Fondazione Veronesi per una vita all'insegna della salute e della prevenzione, e il visual della campagna “Ricercatori sul tumore. Ogni giorno un'impresa straordinaria”, che quest’anno porta l’attenzione su chi lavora concretamente alla ricerca contro i tumori: persone che compiono imprese straordinarie in laboratorio ma che al di fuori del loro lavoro sono alle prese - come tutti - con la gestione della quotidianità.





L’obiettivo di questa campagna è proprio quello di sottolineare l’aspetto più umano del ricercatore, contrapposto all’importanza della loro missione quotidiana, quella che inizia quando indossano il camice ed entrano in laboratorio. Gli scatti sono di SGP Stefano Guindani Photo.

La partnership tra QVC e Fondazione Veronesi prosegue dal 2015 e ha già permesso di finanziare i progetti di 26 ricercatori e ricercatrici che lavorano ogni giorno per trovare nuove soluzioni di cura contro i tumori femmili.