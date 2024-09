Satispay e Fondazione Veronesi ancora insieme per la ricerca

Per tutto il mese di settembre, grazie a Satispay, sarà possibile sostenere la ricerca sui tumori pediatrici in modo semplice, sicuro e immediato

Settembre è il mese dell’oncologia pediatrica. Per questo, Satispay ha deciso di offrire ai propri utenti la possibilità di aiutare la ricerca a trovare nuove cure per i bambini malati di tumore, con un piccolo grande gesto.

Farlo è davvero semplice, basta un solo click.

All’interno della sezione “Profilo”, nel tuo storico movimenti, potrai ottenere la ricevuta a fini di detrazione fiscale selezionando una o più donazioni effettuate.

Ogni piccola donazione può fare la differenza perché contribuirà a sostenere PALM Research Project® (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), una piattaforma di ricerca e cura che coinvolge importanti istituti specializzati in campo oncoematologico in Italia e nel mondo, che rappresenta la prima sperimentazione clinica in Europa della terapia genica con cellule Car-Natural Killer e che permetterà lo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue molto aggressivo che colpisce i bambini.