Scopri i Festival da non perdere con Fondazione Veronesi

Lucca, Genova, Padova e molti altri. Ecco tutti gli appuntamenti da ricordare

Questo autunno Fondazione Veronesi parteciperà a numerosi festival scientifici, e non solo, in svariate città italiane. Gli appuntamenti saranno l'occasione per affrontare e approfondire insieme ai nostri esperti temi cari a Fondazione Veronesi come alimentazione, fumo e inquinamento. Laboratori interattivi e dibattiti aiuteranno i partecipanti a stimolare la mente e migliorare la consapevolezza nei confronti del mondo che ci circonda.

Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere a cui parteciperà Fondazione Veronesi.

Frascati Scienza , Frascati, 24-29 settembre 2024, Laboratorio sull'alimentazione dedicato alle scuole e a tutti i cittadini

, Frascati, 24-29 settembre 2024, Laboratorio sull'alimentazione dedicato alle scuole e a tutti i cittadini Festival dell'Innovazione e della Scienza , Settimo Torinese, 28 settembre 2024, Laboratorio sull' alimentazione dedicato alle scuole e a tutti i cittadini

, Settimo Torinese, 28 settembre 2024, Laboratorio sull' alimentazione dedicato alle scuole e a tutti i cittadini BergamoScienza , Bergamo, 30 settembre-6 ottobre 2024, Laboratorio sull'inquinamento dedicato alle scuole dal 30 settembre al 5 ottobre, e a tutti i cittadini il 5 e 6 ottobre

, Bergamo, 30 settembre-6 ottobre 2024, Laboratorio sull'inquinamento dedicato alle scuole dal 30 settembre al 5 ottobre, e a tutti i cittadini il 5 e 6 ottobre Cicap EDU , appuntamento online, 10 ottobre 2024, Laboratorio online sul fumo dedicato alle scuole

, appuntamento online, 10 ottobre 2024, Laboratorio online sul fumo dedicato alle scuole Cicap FEST , Padova, 11-13 ottobre 2024, Laboratorio sull'inquinamento dedicato alle scuole e a tutti i cittadini

, Padova, 11-13 ottobre 2024, Laboratorio sull'inquinamento dedicato alle scuole e a tutti i cittadini Festival della Scienza , Genova, 24 ottobre-3 novembre 2024, Laboratorio sull'inquinamento dedicato alle scuole

, Genova, 24 ottobre-3 novembre 2024, Laboratorio sull'inquinamento dedicato alle scuole Lucca Comics&Games, Lucca, 30 ottobre-3 novembre 2024, Tema in fase di definizione che sarà ad ogni modo dedicato sia alle scuole sia a tutti i cittadini

Scarica la mappa