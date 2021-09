“SHOPPING4GOOD”: QVC a sostegno della ricerca di Fondazione Veronesi

Al via il 7 ottobre. Obbiettivo: sostenere la ricerca scientifica contro i tumori femminili. Il ricavato delle vendite sosterrà il lavoro di 3 ricercatrici

Anche quest'anno QVC Italia sosterrà la ricerca scientifica targata Fondazione Umberto Veronesi. L'occasione è il mese di ottobre, da sempre dedicato alla ricerca contro i tumori femminili. Un supporto reso possibile grazie a “SHOPPING4GOOD”, l’esclusivo programma di shopping sviluppato da QVC a sostegno della Fondazione. Testimonial d'eccezione le sportive Flavia Pennetta, Roberta Vinci e Stefania Okaka.





COME CONTRIBUIRE

In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, ordinando alcuni prodotti donati dai brand che supportano l’iniziativa presenti sulle piattaforme multimediali di QVC Italia, si potrà aggiungere una donazione di un euro in cambio di una cartolina di ringraziamento che riporta l’immagine della campagna e consigli preziosi da Fondazione Umberto Veronesi per uno stile di vita sano. Il 100% del valore di ogni acquisto dei prodotti partecipanti alla campagna benefica e le donazioni per la cartolina, saranno devolute a “Pink is good”, con l’obiettivo di sostenere 3 ricercatrici impegnate quotidianamente nella lotta contro i tumori femminili.





TESTIMONIAL DELL'INIZIATIVA

Un grande obiettivo, con tanti protagonisti. In prima fila tre fuoriclasse dello sport italiano che nella loro carriera sono state fonti d'ispirazione in grado di favorire il benessere femminile. Si tratta delle tenniste Flavia Pennetta e Roberta Vinci e della pallavolista Stefania Okaka, che hanno messo la loro passione e il loro impegno a disposizione dell'iniziativa. Queste grandi atlete, immortalate nelle suggestive immagini del fotografo Stefano Guindani, sono infatti i volti di una campagna di sensibilizzazione multimediale collegata a “SHOPPING4GOOD” dal motto "per vincere l'importante è partecipare".





LA PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa di “SHOPPING4GOOD” sarà presentata il prossimo 7 ottobre alle ore 21:00 sul canale 32 digitale terrestre, 475 di SKY e in streaming www.qvc.it, in una serata speciale con la presenza del Presidente di Fondazione Umberto Veronesi Paolo Veronesi e Agnese Collino, Supervisore Scientifico e una rappresentante delle Pink Ambassador. I brand che hanno messo a disposizione alcuni dei loro prodotti più iconici per il progetto sono Nomination, Elizabeth Grant, Extesa, Dipinto di Blu, Hairmed, Magniflex, Alpha H, KitchenAid, Doll 10, SBC, Midnight , Altromercato e e Diamonique. I prodotti saranno in prevendita dal 4 ottobre sul sito www.qvc.it in una sezione dedicata e disponibili per tutto il mese di ottobre.