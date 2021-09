Studio P.I.N.K: obbiettivo diagnosi precoce

Prosegue il supporto della Fondazione in favore dello studio che si pone l'obbiettivo di confrontare le tecniche di diagnosi e identificare l’approccio di prevenzione più efficace. Un sostegno possibile grazie alla PittaRosso Pink Parade del 3 ottobre

La diagnosi precoce salva la vita. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda il tumore al seno. Prima si arriva alla diagnosi e maggiori sono le probabilità di guarigione. Ma la prevenzione non è tutta uguale. A seconda dell'età e delle caratteristiche di ciascuna persona è possibile impostare un percorso personalizzato di prevenzione. Ed è proprio questo obbiettivo che si prefigge lo studio P.I.N.K (Prevention, Imaging, Network and Knowledge) sostenuto da Fondazione. Uno studio possibile grazie anche a quanto verrà raccolto in occasione dell'evento PittaRosso Pink Parade del prossimo 3 ottobre.





PREVENZIONE SU MISURA

Ogni anno in Italia sono 55 mila le nuove diagnosi di tumore al seno. Le prospettive di sopravvivenza sono fra le più alte al mondo (87% a cinque anni) grazie agli screening e a terapie efficaci. Ma su una patologia così diffusa anche le percentuali che appaiono piccole si traducono in un impatto devastante: sono 12.300 le vittime ogni anno, il 16% di tutte le morti per cause oncologiche fra le donne. A fare la differenza è ancora, nella gran parte dei casi, la diagnosi precoce. Ecco che allora è urgente arrivare prima, per curare meglio se necessario. Come? Ottimizzando i percorsi di prevenzione secondaria ricorrendo agli strumenti più efficaci che la ricerca e un approccio integrato di medicina di precisione possono offrire.





Ed è proprio con questo spirito che da qualche anno è partito lo studio P.I.N.K, un progetto che si pone l'obbiettivo di indagare le migliori forme di diagnostica (la cosiddetta “prevenzione secondaria”) per il tumore al seno (mammografia, ecografia, tomosintesi o una loro combinazione) personalizzandole in base alle caratteristiche di ogni donna.





SOSTIENICI ALLA PITTAROSSO PINK PARADE

Un progetto che sarà possibile sostenere grazie a quanto raccoglieremo durante la manifestazione Pittarosso Pink Parade che si svolgerà il prossimo 3 ottobre 2021. Quanto raccolto in particolare sosterrà la ricerca della dottoressa Sabrina Molinaro volta a mettere a punto strategie personalizzate di prevenzione secondaria del tumore al seno con un approccio integrato, personalizzato e di medicina di precisione presso l'IFC-CNR di Pisa.





Per partecipare al progetto e conoscere i centri visita il sito dedicato: www.pinkstudy.it

Per maggiori informazioni sull'evento visita il sito: www.pittarossopinkparade.it