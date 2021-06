"Take control now": ghd e Fondazione Veronesi per la prevenzione rosa

Con l'edizione limitata ghd pink collection, ghd italia sostiene la ricerca sui tumori femminili e promuove l'autoesame del seno e la prevenzione

Anche quest’anno ghd propone l’edizione limitata Pink Collection a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi e del suo progetto Pink is Good dedicato alla lotta ai tumori femminili.

La collezione porta avanti il messaggio Take Control Now, campagna di successo nata lo scorso anno con l’obiettivo di ricordare alle donne di tutto il mondo di dedicare un po’ di tempo al loro seno davanti allo specchio effettuando l’autopalpazione ogni mese. Va ricordato che l'autoesame del seno non può sostituire la visita con lo specialista o gli esami strumentali (ecografia e mammografia) opportuni a seconda dell'età e delle caratteristiche personali. Ma è un momento fondamentale per ogni donna, per imparare a conoscere il proprio corpo e a interpretarne i cambiamenti, rivolgendosi al medico per ogni dubbio.

Per la campagna 2021 ghd ha invitato quattro giovani donne che non hanno mai effettuato l’autopalpazione a leggere le storie intime di persone che sono state colpite dal cancro al seno, in prima o in seconda persona, nella speranza che ascoltare queste storie spinga loro a dare priorità alla propria salute e a iniziare a sottoporsi all'autocontrollo regolarmente.

Per ogni vendita della collezione in edizione limitata Take Control Now, ghd italia donerà fino a €10 al progetto Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro il tumore al seno.

GHD è il brand leader mondiale nella categoria di hairstyling e tools per capelli oltre che marchio di styling numero uno e più raccomandato nel Regno Unito, i tools ghd sono usati da 250.000 hairstylist in tutto il mondo e venduti in più di 30 Paesi e da più di 50.000 saloni.