"Take control now": ghd e Fondazione Veronesi per la prevenzione rosa

Con l'edizione limitata ghd pink collection, ghd Italia sostiene la ricerca sui tumori femminili e promuove l'autoesame del seno e la prevenzione.

Anche quest’anno Fondazione Umberto Veronesi può contare sul sostegno di ghd Italia per la lotta ai tumori femminili.

Come evoluzione della campagna di successo dello scorso anno, ghd Italia, anche la collezione 2022, presenta il messaggio della campagna Take Control Now sugli strumenti di styling in edizione limitata, con l’obiettivo di ricordare alle donne di tutto il mondo di dedicare un po’ di tempo al loro seno davanti allo specchio effettuando l’autopalpazione ogni mese.

Va ricordato che l'autoesame del seno non può sostituire la visita con lo specialista o gli esami strumentali (ecografia e mammografia) opportuni a seconda dell'età e delle caratteristiche personali. Ma è un momento fondamentale per ogni donna, per imparare a conoscere il proprio corpo e a interpretarne i cambiamenti, rivolgendosi al medico per ogni dubbio.

Per ogni vendita della collezione in edizione limitata ghd pink, ghd italia donerà fino a €10 al progetto Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca sui tumori femminili.

Dal 2005 ghd Italia è al fianco di Fondazione Umberto Veronesi, finanziando non solo la ricerca d’eccellenza contro i tumori tipicamente femminili, ossia seno, utero e ovaio, ma anche riqualificando aree di diagnostica sul territorio italiano. Nello specifico, grazie ai fondi raccolti dalle annuali edizioni limitate realizzate in esclusiva da ghd Italia per la causa, Fondazione Umberto Veronesi ha potuto:

Finanziare 11 borse di ricerca annuali a medici e ricercatori impegnati presso istituti, università e centri di ricerca presenti su tutto il territorio italiano

Sostenere 12 assegni di ricerca, pari a 12 anni, per altrettanti ricercatori e ricercatrici impegnati presso i laboratori della SEMM, scuola europea di medicina molecolare

Acquistare apparecchiature per l’analisi dei reperti postoperatori per la divisione di senologia dello Ieo di Milano con conseguente dimezzamento dei tempi di attesa per i referti; ristrutturare e Riqualificare le strutture di accoglienza del reparto di senologia dell’istituto stesso.

Ricostruire il laboratorio per la preparazione dei farmaci antiblastici (chemioterapici) e i trattamenti collaterali presso l’ospedale di carpi, dove l’area oncologica era stata fortemente danneggiata dal terremoto avvenuto nel maggio 2012.