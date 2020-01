Dieci incontri in altrettante città per discutere di salute, diritti dei malati e corretti stili di vita con gli studenti delle scuole secondarie. Prima tappa di #Fattivedere a Novara, il 28 gennaio

Partirà il 28 gennaio da Novara la sesta edizione di #Fattivedere, il ciclo di workshop cinematografici organizzati da Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con la Commissione adolescenti dell’AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica). Gli incontri, organizzati con il contributo delle delegazioni di Fondazione, saranno dieci (in altrettante città italiane) e si svolgeranno durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo.



Agli appuntamenti, rivolti a informare e a sensibilizzare gli adolescenti sul tema delle malattie oncologiche, prenderanno parte i giornalisti di Fondazione Umberto Veronesi, insieme a specialisti oncologi e psico-oncologi pediatrici. Dopo la proiezione del film Quel fantastico peggior anno della mia vita (Alfonso Gomez-Rejon, 2015), ci sarà un dibattito con gli studenti in cui verrà presentata la campagna #Fattivedere, ideata da Fondazione Umberto Veronesi e dedicata ai ragazzi di età compresa fra i 14 e i 19 anni con lo scopo di incoraggiarli a rivolgersi a un medico qualora dovessero insorgere sintomi sospetti e ad adottare uno stile di vita sano per mantenersi in salute anche in futuro.

Di seguito il calendario degli incontri:

28 gennaio, Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane C.T. Bellini - Novara

4 febbraio, Istituto di Istruzione Superiore F. Selmi - Modena

10 febbraio, Aula magna "Giovanni Agnelli", Politecnico - Torino

10 febbraio Aula magna liceo "Galileo Galilei" - Pescara

11 febbraio Sala Polifunzionale della Provincia - Teramo

12 febbraio, cinema Farnese - Roma

18 febbraio, Auditorium dell’Ospedale Sant’Anna - Como

21 febbraio, Teatro Centro Congressi Giovanni XXIII - Belluno

5 marzo, Aula Magna "Gianni Bonadonna", Istituto Nazionale dei Tumori - Milano



L'ultima tappa è in via di definizione.



Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'ufficio progetti con le scuole (scuola@fondazioneveronesi.it).