Torna la "Babbo Running" a sostegno della Fondazione Veronesi

Anche quest'anno torna l'appuntamento con la corsa in costume da Babbo Natale! Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione a sostegno dei progetti sull'oncologia pediatrica

Natale è alle porte e così anche l'edizione 2024 della Babbo Running, un evento divertente e ironico in cui grandi e piccoli potranno percorrere 5 km in costume da Santa Claus. Giunta alla 14esima edizione, anche quest'anno una parte dei fondi sarà devoluta a sostegno di Fondazione Veronesi e in particolare alla ricerca scientifica sui tumori pediatrici.





Per iscriversi è necessario cliccare sul sito dell’evento www.babborunning.it e scegliere la data e la città prescelta. Il costume con cui partecipare ti sarà spedito! Al momento dell’iscrizione online sarà possibile fare una donazione per ordinare anche una Gym Sack di Fondazione Veronesi o per effettuare semplicemente una donazione libera.





Di seguito le date in programma a sostegno di Fondazione Veronesi:

14 dicembre a Milano

22 dicembre a Bergamo





In alternativa è anche possibile iscriversi dall'8 al 24 dicembre alla Virtual Edition, ricevendo a casa il kit da Babbo Natale e correndo quando e dove vuoi!



Anche quest’anno quindi “vesti l’allegria e sostieni la ricerca scientifica”!