TORNA UN CAFFÈ SOSPESO PER LA RICERCA

Fino al 30 ottobre, nei bar aderenti all’iniziativa, sarà possibile donare l’equivalente di un caffè alla ricerca scientifica sui tumori femminili promossa da Fondazione Veronesi.

Ritorna anche quest’anno Un caffè sospeso per la ricerca, l’iniziativa lanciata da Essse Caffè – storica torrefazione bolognese – per sostenere la ricerca sui tumori tipicamente femminili promossa da Fondazione Veronesi.

Fino al 30 ottobre, nei molti bar aderenti all'iniziativa, chi vorrà potrà donare l’equivalente di un caffè alla ricerca, proprio come si fa con il “caffè sospeso” della tradizione napoletana. I clienti che contribuiranno alla raccolta fondi riceveranno in cambio un gettone della stessa misura di una moneta da un euro, perfetta da utilizzare per il carrello del supermercato.

Un piccolo e semplice gesto che può fare davvero la differenza.

Grazie alla generosità delle tante persone che lo scorso anno hanno deciso di donare un caffè per la ricerca, nel 2023 Essse Caffè ha sostenuto in qualità di sponsor il progetto di Fondazione Veronesi le Pink Ambassador: donne che dopo aver superato un tumore, si sono messe in gioco accettando una nuova sfida: correre tutte insieme per promuovere l’importanza della prevenzione e raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica.