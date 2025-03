Riparte il progetto i Limoni per la ricerca con due grandi novità

Al via la nona edizione de i Limoni per la ricerca, patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e con un nuovo concept di campagna

Dal 1° al 15 marzo 2025 tornano in moltissimi supermercati i Limoni per la ricerca, il progetto di Fondazione Veronesi in partnership esclusiva con Citrus l’Orto Italiano, a sostegno della ricerca scientifica sui tumori.

I limoni siciliani varietà primofiore, chiamati così perché sono ottenuti dalla prima fioritura delle piante, saranno venduti in speciali retine da 500 grammi distribuite in tutta Italia nei supermercati, ipermercati e discount che aderiscono all’iniziativa.

Ecco dove trovarli:

Alì e Alìper, Apulia, Bennet, Carrefour, CIA Conad, Conad Adriatico, Conad Centro Nord, Conad Nord Ovest, Contè supermercati, Cortilia, Coop Alleanza, Coop Centro Italia, Coop Firenze, Coop Gruppo Radenza, Master Coop Alleanza, LDS Master Coop Alleanza, Coop Liguria, Novacoop, Coop Trentino, Unicoop Tirreno, Coop Unione Amiatina, Crai, Decò, Despar Sicilia, Dodecà, ECU di realco, Etruria Retail, Elite, Emi, Emisfero, Famila, Iper Futura, Gigante, In’s, MD, Mercatò, Pam Panorama, Piccolo, Pick up, Punto è, Qui Discount, Rossotono, Sebon, Sì con te, Sigma, Spesa mia, Tatò Paride Coop.

Per ogni retina messa in vendita al costo di 2 euro, Citrus devolverà 40 centesimi a Fondazione Veronesi per finanziare eccellenti ricercatori e ricercatrici. Una rinnovata e virtuosa iniziativa che ha permesso dal 2017 ad oggi di devolvere 1.565.000 euro alla ricerca sui tumori.

Quest'anno, inoltre, il progetto porta con sé due grandi novità: il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e un nuovo concept di campagna: Con la tua spesa puoi!

Il nuovo concept creativo sottolinea come un’azione semplice e quotidiana come fare la spesa possa diventare un gesto consapevole per la propria salute e per il progresso della ricerca. Con la tua spesa puoi! invita i consumatori a scegliere prodotti che finanziano la ricerca oncologica e promuovono uno stile di vita sano, trasformando un semplice acquisto in un gesto di responsabilità e solidarietà.

“Iniziative come i Limoni per la Ricerca dimostrano il valore straordinario della nostra filiera agroalimentare, che non solo offre prodotti di altissima qualità, ma diventa anche strumento di solidarietà e progresso scientifico. Valorizzare la frutta italiana, promuovere una filiera etica e trasparente, diffondere i valori di uno stile di vita corretto e sostenere la ricerca scientifica rappresentano al meglio il Sistema Italia. Valorizziamo il lavoro di medici e ricercatori e promuoviamo il nostro patrimonio agroalimentare, garanzia di qualità e benessere” - dichiara Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

“Fondazione Veronesi da più di vent’anni sostiene eccellenti ricercatori e finanzia progetti di altissimo profilo scientifico per migliorare la vita delle migliaia di persone malate di tumore. Sostenere la ricerca scientifica è un impegno costante che ha come obiettivo quello di dare un contributo concreto alla ricerca ed è possibile farlo anche attraverso progetti di raccolta fondi come “i Limoni per la ricerca”, ideati anche per ricordare ancora una volta l’importanza della prevenzione e dei sani e corretti stili di vita” - afferma Monica Ramaioli, Direttore di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

"Nel celebrare il nostro decimo anniversario, siamo orgogliosi di aver scelto di sostenere sin dall'inizio Fondazione Veronesi anche attraverso iniziative di raccolte fondi come 'I Limoni per la Ricerca'. Questo progetto annuale, nato dalla nostra partnership esclusiva, unisce produttori, distributori, consumatori e stakeholder italiani in un impegno comune per sostenere la ricerca scientifica d'eccellenza. Con Citrus l'Orto Italiano, ci dedichiamo alla valorizzazione della filiera ortofrutticola nazionale, tutelando la biodiversità e promuovendo la stagionalità, dimostrando come l'unione di intenti possa tradursi in un supporto concreto alla scienza e al benessere collettivo" - dichiara Marianna Palella, CEO e Founder di Citrus l’Orto Italiano.