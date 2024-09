Una serata esclusiva all’ADI Design Museum a sostegno della ricerca scientifica

Appuntamento giovedì 10 ottobre 2024 per sostenere la ricerca scientifica nel campo dell’oncologia femminile

Giovedì 10 ottobre 2024, nelle magnifiche sale dell’ADI Design Museum di Milano, si svolgerà un evento esclusivo organizzato da Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca scientifica nel campo dell’oncologia femminile.

Gli ospiti della serata potranno visitare l’ADI Design Museum, che valorizza e diffonde la cultura del design a livello nazionale e internazionale attraverso l’esposizione della collezione permanente del premio Compasso d’Oro – memoria storica del design italiano dal 1954 ad oggi – e la produzione di mostre tematiche con focus sul design contemporaneo, esposte anche all’estero durante tour internazionali in Europa, Asia e Stati Uniti.

Al termine della visita seguirà una degustazione esclusiva presso la splendida VIU Terrace dell’Hotel VIU Milan a cura dello chef pluristellato Giancarlo Morelli.

Un ringraziamento speciale va a Società Cooperativa Farmaceutica, azienda milanese vero e proprio punto di riferimento per la salute e il benessere di tutti i cittadini Milanesi, che ha sostenuto l’evento in qualità di Main Sponsor della serata. Un ringraziamento anche al Gruppo Gabetti, unico Full Service Provider che offre consulenza integrata in tutti i settori del Real Estate per privati, aziende e operatori istituzionali, che ha contribuito in qualità di Sponsor alla riuscita della serata.

Si ringraziano inoltre l’azienda Costaripa di Mattia Vezzola, di nuovo al fianco di Fondazione in questa occasione come riferimento per la parte dei vini, in quanto sinonimo di eccellenza all’interno del panorama dei Rosé d’Italia; e il Gruppo Davines, che omaggerà gli invitati con preziosi cadeaux per la cura del viso e del corpo del brand [ comfort zone ].

Per informazioni e prenotazioni:

Francesca Muscella

francesca.muscella@fondazioneveronesi.it

Flavia Broggi

flavia.broggi@fondazioneveronesi.it

Giulia Villafranca Soissons

giulia.villafranca@fondazioneveronesi.it

0276018187

Scarica la locandina