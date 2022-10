Unicomm rinnova il sostegno alla ricerca sui tumori femminili

Questo ottobre, il gruppo Unicomm rinnova il suo sostegno alla ricerca sui tumori femminili con una raccolta fondi nei supermercati Famila ed Emi e negli ipermercati Emisfero.

Anche quest’anno Fondazione Umberto Veronesi può contare sul sostegno del gruppo Unicomm per finanziare la ricerca d’eccellenza sui tumori femminili.

Per tutto ottobre, i clienti dei supermercati Famila ed Emi e degli ipermercati Emisfero potranno contribuire con una donazione alle casse (donazione minima 1 euro) per sostenere il lavoro quotidiano di eccellenti ricercatori impegnati nello studio e nella cura dei tumori femminili.

«Con le donne e per le donne» è la campagna che Unicomm porta avanti da due anni per invitare attivamente i propri clienti alla donazione e farsi portavoce di un importante messaggio: ricordare alle donne l'importanza di fare prevenzione. Lo scorso anno, grazie alla prima edizione, è stato possibile finanziare un anno di lavoro di due meritevoli ricercatori impegnati nell’ambito del tumore al seno, un’importate traguardo che testimonia la sensibilità e l’attenzione del gruppo e dei suoi clienti verso la ricerca scientifica.

L'impegno del gruppo Unicomm si estende anche ad un'attività di divulgazione per i propri dipendenti in tema di salute e corretti stili di vita, in collaborazione con Fondazione.

Il Gruppo Unicomm gestisce attualmente 230 punti vendita dirette ripartiti in più canali di vendita presenti in sette regioni italiane. Territorio, famiglia, lavoro e sociale: sono le quattro parole chiave di Unicomm, quelle che ne hanno guidato la crescita dal 1948 fino ai giorni nostri e che rappresentano i valori dell’azienda.