Appuntamenti fino a dicembre a Palermo, a Catania, a Modena, a Napoli e a Salerno. Ecco come «candidare» la propria scuola

Come funziona il sistema immunitario? Che cosa è un vaccino? Che benefici può portare alla nostra salute e a quella di chi ci sta intorno? Per rispondere a queste domande e comprendere appieno l’importanza dei vaccini per la salute pubblica, Fondazione Umberto Veronesi avvia nelle scuole un nuovo tour di laboratori del progetto «Io Vivo Sano - Prevenzione e Vaccini».



Le attività, realizzate dai divulgatori nelle scuole che aderiscono al progetto (ultimi due anni delle primarie, secondarie di primo grado e biennio delle secondarie di secondo grado), prendono avvio il 7 ottobre a Palermo (fino all'11) e proseguiranno poi a Catania (dal 14 al 18 ottobre), a Modena (dal 19 al 23 novembre), a Napoli (dal 25 al 29 novembre) e a Salerno (dal 2 al 6 dicembre).



C'è ancora disponibilità per le scuole di Napoli e Salerno che vogliono aderire all'iniziativa. Per candidarsi, è possibile contattare Fondazione all'indirizzo scuola@fondazioneveronesi.it. I termini delle candidature sono fissati l'8 (per Napoli) e il 15 novembre (per Salerno).