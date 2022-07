Amici per la pelle, anche a tavola

La maggior parte di noi nasce con una pelle sana ed elastica. Poi, sia pure con differenze dovute alla genetica, sopraggiungono fattori che lasciano il segno: l’età, l’esposizione ai raggi UV, il fumo, l’alcol, la mancanza di riposo, lo stress. E dell’alimentazione e i suoi effetti sulla pelle, che cosa sappiamo?

Anche ciò che mangiamo può fare la differenza. La pelle, infatti, è un tessuto ad alto potenziale proliferativo, che necessita di un adeguato apporto di nutrienti. Il suo stato generale è il risultato combinato di idratazione, contenuto di sebo e acidità superficiale.

Vediamo quali sono i principali “amici per la pelle” nella nostra dieta:

Acqua : pura o in bevande e alimenti, è indispensabile all’idratazione e fondamentale in una dieta sana;

Vitamina A: il β-carotene negli alimenti vegetali viene convertito in vitamina A nella pelle, influenzando lo spessore e il colore della pelle, la funzione delle ghiandole sebacee, la crescita dei capelli e delle unghie;

Vitamina C : favorisce la formazione della barriera epidermica e del collagene; protegge le cellule dall'ossidazione contrastando l'invecchiamento e promuove la riparazione dei danni indotti da radiazioni UV o altri fattori ambientali;

