Da «moderato» a «elevato». Tale è adesso il rischio globale derivante dal coronavirus (2019-nCoV). Segno che le valutazioni compiute nei cinque precedenti rapporti potrebbero essere state troppo «soft», alla luce della diffusione dell'agente virale su scala globale. Soltanto in Cina, tra confermati (2.761) e ancora sospetti (5.794), i casi di infezione sarebbero più di 8.400. I decessi: 106, fino a ieri. Ma il virus, nonostante l'isolamento in cui è stata posta la metropoli di Wuhan, è ormai al di fuori dello Stato più popoloso al mondo. Notizie di casi clinici sono giunte dalla Thailandia, dagli Stati Uniti (5), dal Giappone, dalla Corea del Sud, da Singapore, dall'Australia e dalla Malesia (4), dalla Francia (3), dal Vietnam (2), dal Nepal e dal Canada (1). Nessuna evoluzione critica è stata comunque segnalata finora al di fuori della Cina, motivo per cui al momento non vi è un'«emergenza sanitaria globale». Detto ciò, è giunta comunque l'ora di alzare il livello di guardia.



CORONAVIRUS: SITUAZIONE IN DIVENIRE

Il provvedimento - a fronte dell'ammissione di responsabilità da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità («C’è stato un errore di formulazione nei rapporti sulla situazione dei giorni 23,24 e 25 gennaio e lo abbiamo corretto») - è stato giudicato come una giusta cautela da parte della comunità scientifica. La situazione, d'altra parte, è in continua evoluzione. Che il numero dei contagi potesse crescere - per l’Organizzazione Mondiale della Sanità ogni malato infetta in media tra 1,4 e 2.5 persone: il morbillo arriva a 18 - e interessare anche altri Paesi era un'evenienza prevista da tutti i modelli su cui gli esperti hanno lavorato a partire dal primo caso di infezione. E le novità potrebbero non essere finite. I vertici dell'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite si trovano in Cina e non è detto che al rientro, da giovedì in poi, «non valutino se sia il caso di dichiarare l'emergenza internazionale», per dirla con Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Condizione riconosciuta già in passato in occasioni di epidemie come l’H1N1, Zika o Ebola. Secondo Massimo Galli, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, «siamo ancora in una fase di incertezza, anche se dai primi casi questo coronavirus sembra essere meno letale (2-9 per cento, ndr) rispetto alla Sars, che tra il 2002 e il 2003 fece all'incirca 800 morti (mortalità del 10 per cento, ndr)».



VIRUS ANCHE DA PERSONE ASINTOMATICHE?

Fondamentale è stato poi riconoscere prima la trasmissione dall'animale (quale però non è ancora stato chiarito) all'uomo, poi quella da uomo a uomo. Un rischio che, come spiega Silvio Brusaferro, igienista e presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, può concretizzarsi soltanto «in caso di contatto molto ravvicinato con una persona che ha già contratto il coronavirus o che nelle ultime due settimane si è recata in una delle aree a rischio». Detto ciò, occorre comunque considerare che non è da escludere l'ipotesi che il virus si «annidi» nell'organismo senza generare sintomi. Ciò equivale a dire che, al momento, anche una persona senza le manifestazioni dell'infezione potrebbe «veicolare» il coronavirus. È quello che è accaduto nelle scorse ore in Germania, dove si è registrato un caso (secondario) di infezione tratto da una persona rientrante dalla Cina, ma asintomatica. Un rischio già preso in esame, che adesso ha preso forma. Ma che non cambierà di una virgola le misure di precauzione già attuate in Italia, a partire dagli aeroporti.

COME DIFENDERSI DALL'INFLUENZA?

I CONSIGLI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

«L'infezione si manifesta in modo simile a quello delle altre che colpiscono le alte vie respiratorie», prosegue Brusaferro. E quindi: febbre, tosse, dolore muscolare, affaticamento e difficoltà respiratoria. Sintomi di fronte ai quali - soprattutto se si è entrati in contatto con persone di rientro dalla Cina - vale comunque la pena di approfondire le indagini. Nessun allarme scontato però, dal momento che la pandemia provocata dal coronavirus 2019-nCoV sta viaggiando di pari passo con l'epidemia influenzale, prossima al suo picco. Al momento non esiste né un vaccino né antivirali specifici per curare l'infezione proveniente dalla Cina. La prevenzione però può aiutare ad arginare la propagazione del virus. Valgono alcune regole universali: lavarsi le mani frequentemente, starnutire e tossire coprendo le vie aeree (narici e bocca, con un fazzoletto possibilmente monouso o con il gomito flesso), fare attenzione alla pulizia delle superfici e degli oggetti.



RISTORANTI E SCUOLE AL SICURO, MASCHERINE NON NECESSARIE

Rispondendo ad alcune delle domande più frequenti raccolte in questi giorni, Brusaferro spiega che «le conoscenze di cui disponiamo ci dicono che la trasmissione di questo virus non avviene per via alimentare». Fino a prova contraria, si può dunque mangiare nei ristoranti cinesi, considerando peraltro che in Europa è vietata l'importazione di animali vivi o di carne cruda dalla Cina. Nessun rischio particolare nemmeno nelle scuole, a meno che non ci sia qualche bambino o ragazzo rientrato dalla Cina nei giorni scorsi. Evitare i viaggi aerei? Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità non serve, purché si evitino le aree colpite dall’epidemia. Nessun problema nello spostarsi invece nel Vecchio Continente, dove si sono verificati solo casi isolati legati a viaggiatori arrivati da Wuhan o da aree della Cina interessate dal virus. Inutile anche la precauzione della mascherina al di fuori dei contesti sanitari, tanto più in Europa. In caso di sintomi al rientro da un viaggio nelle zone colpite, a ogni modo, il ministero della Salute ha messo a disposizione un numero verde (1500) con esperti che possono aiutare in caso di dubbi.