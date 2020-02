Dossier Coronavirus: tutto quello che c'è da sapere sull'epidemia

Al momento (18 febbraio 2020, dati ECDC, Agenzia Europea per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie) i casi accertati di coronavirus complessivi sono 73.328, con 1.873 decessi. Tra questi, i casi registrati in Cina, nelle regioni amministrative speciali cinesi di Macao e Hong Kong e nell’isola di Taiwan sono 72.530, pari al 99% del totale. Soltanto tre decessi si sono verificati sinora fuori da questo ambito: nelle Filippine, in Giappone, in Francia. All’interno della Cina, oltre l’80% dei casi registrati (circa 60.000) ed il 95% dei decessi (1.789) si sono verificati nella regione dello Hubei dove si trova la città di Wuhan dalla quale è partita l’epidemia. Al di fuori dalla Cina, sono stati confermati 258 casi in Asia, suddivisi tra Giappone, Thailandia, Singapore, Corea del Sud, Malesia, Vietnam, Emirati Arabi Uniti, Filippine, India, Cambogia, Nepal, Sri Lanka.





Ad essi si aggiungono 454 casi confermati all’interno della nave da crociera Diamond Princess, ferma dal 3 febbraio scorso nel porto giapponese di Yokohama ed i cui passeggeri ed equipaggio sono stati sottoposti a quarantena a bordo della nave. Fuori dal continente asiatico, sono stati confermati 15 casi in Australia, 15 negli Stati Uniti, otto in Canada. L’Europa sinora ha fatto registrare 16 casi in Germania, 12 in Francia, nove nel Regno Unito, due in Russia e Spagna, uno in Belgio, Finlandia e Svezia. Un caso soltanto sino ad oggi nel continente africano, in Egitto. I casi registrati in Italia sono al momento tre: si tratta di una coppia cinese originaria di Wuhan, che si trovava a Roma in viaggio di nozze, e di un cittadino italiano che faceva parte del gruppo di connazionali che si trovavano nella regione dello Hubei e che sono stati rimpatriati e posti in isolamento in una caserma della città militare della Cecchignola a Roma.





Sono questi i numeri dell'epidemia provocata dal COVID-19, al momento. «Numeri che indicano lo sforzo impressionante compiuto per contenere i contagi», afferma Elisa Vicenzi, a capo dell'unità patogeni virali e biosicurezza dell'Ospedale San Raffaele di Milano, che abbiamo interpellato per fare chiarezza sugli aspetti chiave di questa vicenda. La quarantena messa in atto in Cina rappresenta un esperimento di prevenzione epocale, che ha costi elevatissimi. Un passaggio però per certi versi necessario, alla luce dell'esperienza vissuta con la Sars nel 2003. «Questo coronavirus ha però caratteristiche più subdole rispetto al suo predecessore», aggiunge l'esperta, piuttosto cauta nel ridimensionare i rischi legati all'epidemia in corso. «Un vaccino? Servrià almeno un anno per poterne avere eventualmente uno efficace».





Che cos'è e come si trasmette questo nuovo virus? Cosa si può fare per ridurre il rischio di infezione? Perché il coronavirus ci preoccupa più dell'influenza stagionale? Una volta contratta l'infezione, ci si potrà considerare «protetti» in caso di nuovo contatto con il virus? Quali saranno le ricadute dell'isolamento e del sequenziamento del virus avvenuto in Italia? Queste sono alcune delle domande a cui Elisa Vicenzi ha risposto nell'approfondimento realizzato nella redazione di Fondazione Umberto Veronesi.



CHE COSA SONO I CORONAVIRUS?

COME SI TRASMETTE

IL NUOVO CORONAVIRUS?

QUALI ALTRE EPIDEMIE DI VIRUS

DELLA STESSA FAMIGLIA

SI SONO REGISTRATE IN PASSATO?

PERCHE' IL CORONAVIRUS CI PREOCCUPA PIU' DELL'INFLUENZA STAGIONALE?