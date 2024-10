Solo quattro italiani su dieci si spostano a piedi o in bici

È la Settimana europea della mobilità (16-22 settembre) e in quest’occasione l’Istituto Superiore di Sanità pubblica i dati italiani del biennio 2022-23, non particolarmente brillanti. Risulta, infatti, che solo 4 adulti su 10 hanno scelto di andare in bicicletta o a piedi al lavoro, a scuola o per le altre attività quotidiane. Il 59 per cento, invece, si è spostato con veicoli a motore (privati o pubblici) senza o con trascurabili tragitti a piedi o in bicicletta.

CI MUOVIAMO SEMPRE MENO

Le cifre vengono dalla pratica della “sorveglianza Passi dell’Istituto Superiore di Sanità” e quello che emerge è un Paese che si muove sempre meno in maniera attiva, tanto che proprio il 2023 è l’anno con i valori più bassi per la quota di persone considerate fisicamente attive grazie agli spostamenti in bici o a piedi secondo i criteri dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e che si presenta a due velocità a livello geografico. Infatti, nel complesso, l’11 per cento degli adulti residenti nel Paese utilizza la bicicletta per andare al lavoro, a scuola o per gli spostamenti quotidiani, con percentuali più alte al Nord rispetto al Sud.

QUANTI USANO LA BICICLETTA?

Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti quotidiani è un’abitudine più frequente fra gli uomini, fra le persone senza difficoltà economiche e con un alto livello di istruzione, tra gli stranieri. La pratica è maggiormente diffusa fra i residenti delle Regioni del Nord Italia e meno fra i residenti nel Centro-Sud (17 per cento nel Nord contro 7 per cento nel Meridione). Nella Provincia di Bolzano, ad esempio, quasi 1 persona su 3 utilizza abitualmente la bicicletta per gli spostamenti quotidiani. Dai dati inoltre emerge che chi si muove in bicicletta lo fa per quasi 4 giorni alla settimana per un totale settimanale di oltre 140 minuti. Il 38 per cento delle persone tra i 18 e i 69 anni di età intervistate ha dichiarato di aver percorso, nel mese precedente, tragitti a piedi per andare al lavoro o a scuola o per gli spostamenti abituali.

CHI SI SPOSTA A PIEDI?

La percentuale di chi si muove a piedi abitualmente è maggiore tra i 18-24enni, fra le donne, fra le persone senza difficoltà economiche o più istruite, e fra gli stranieri. Anche l’abitudine di spostarsi a piedi, come con la bicicletta, è più frequente al Nord che nel resto del Paese. Nella Provincia di Bolzano quasi 6 persone su 10 si spostano a piedi per raggiungere il posto di lavoro o i luoghi che frequentano abitualmente, valore di poco superiore a quello del Piemonte e della Sardegna, quest’ultima unica eccezione fra le Regioni meridionali. Chi si muove a piedi per gli spostamenti abituali lo fa in media per oltre 4 giorni alla settimana per un totale settimanale di 170 minuti. Nel tempo, la quota di adulti che usano spostarsi abitualmente a piedi diminuisce lentamente e sono i giovani (18-34enni) a registrare un maggior calo.

