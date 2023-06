Endometriosi: un microrganismo tra le possibili cause?

In uno studio pubblicato sulle pagine della rivista Science Translational Medicine è stato dimostrato che oltre la metà delle donne con endometriosi presenta all'interno delle lesioni tipiche della malattia la presenza di microrganismi del genere Fusobacterium. Ma agendo su di essi, attraverso la somministrazione di un antibiotico, è possibile fermare la formazione di nuove lesioni. Quest'ultimo risultato, ottenuto in modello animale, aggiunge un tassello ulteriore alla comprensione della malattia. In futuro infatti, se questo legame sarà confermato, il trattamento antibiotico potrebbe diventare una nuova arma per contrastare la malattia.





CHE COS'È L'ENDOMETRIOSI?

L'endometriosi è una malattia ginecologica cronica che in Italia coinvolge circa il 10-15% delle donne in età fertile. La patologia è caratterizzata dalla crescita fuori sede di tessuto simil-endometriale, la mucosa che riveste la parete interna dell'utero e che si sfalda durante il ciclo mestruale. Questa crescita al di fuori della sua posizione fisiologica può avvenire in diversi organi come impianto anomalo dei frammenti di endometrio in ovaie, tube, intestino, vagina e vescica. Quando ciò si verifica gli organi "invasi" vanno incontro ad infiammazione cronica, formazione di tessuto cicatriziale e aderenze. Il sintomo principale dell'endometriosi è il dolore, tipico di qualsiasi stato infiammatorio. In particolare si tratta di dolore pelvico cronico, mestruale e duranti i rapporti sessuali. A questo sintomo si possono accompagnare l'irregolarità del ciclo mestruale, problematiche a livello intestinale, gonfiore addominale e ridotta capacità di concepimento. La diagnosi, spesso tardiva -ci possono volere anche 8-10 anni dalla comparsa dei primi sintomi-, avviene solo sulla base della storia clinica.





QUALI SONO LE CAUSE?

Da molto tempo si sospetta che l'endometriosi possa essere una malattia legata anche alla genetica. Questo perché il rischio di malattia aumenta in maniera importante quando in famiglia sono presenti casi di endometriosi. Un recente studio pubblicato dalla rivista Nature Genetics ha dimostrato l'esistenza di alcune particolari varianti genetiche in comune tra endometriosi e ed altre patologie come emicrania, dolore cronico alla schiena, asma e osteoartrite. Oltre alla predisposizione genetica però potrebbero esserci molti altri fattori a contribuire allo sviluppo della malattia. Uno di questi sembrerebbe essere la presenza di alcuni particolari batteri del genere Fusobacterium.





IL RUOLO DEI FUSOBACTERIUM

Lo studio da poco pubblicato su Science Translational Medicine, ad opera dei ricercatori dell'Università di Nagoya (Giappone), si è diviso in due grandi parti. Nella prima gli scienziati hanno provato ad analizzare la composizione batterica delle lesioni tipiche dell'endometriosi. Dalle analisi, effettuate su campioni di endometrio provenienti da donne affette dalla malattia e donne sane, è emerso che nel 64% delle pazienti con endometriosi era presente Fusobacterium. Nei campioni delle donne sane i microrganismi erano presenti in meno del 10% dei casi. In particolare gli scienziati hanno dimostrato la capacità di questi microrganismi di promuovere la trasformazione delle cellule sane dell'endometrio in cellule tipiche della patologia. Il passo successivo è stato quello di verificare nel modello animale se l'eliminazione di Fusobcaterium si associava ad una ridotta capacità del tessuto di andare incontro a trasformazione patologica. Per farlo gli autori dello studio hanno "inoculato" Fusobacterium in un modello di topo con endometriosi. Dalle analisi è emerso che la presenza di questi microrganismi -come ampiamente previsto- promuoveva maggiormente la trasformazione del tessuto sano in tessuto malato. Quando però veniva somministrato un antibiotico la formazione delle lesioni diminuiva sensibilmente.





I PROSSIMI PASSI

Quanto ottenuto, seppur osservato in parte nel modello animale, potrebbe contribuire in futuro ad espandere le opzioni di cura della malattia. Uno dei possibili approcci potrebbe infatti essere rappresentato dall'analisi della flora batterica endometriale alla ricerca del Fusobacterium. In caso di positività, l'utilizzo di un antibiotico potrebbe essere una delle strade da percorrere insieme alle terapie già oggi disponibili. Già oggi, presso il dipartimento dove è stato effettuato lo studio, è in corso una sperimentazione clinica per verificare l'effettiva efficacia della strategia proposta.

Sostieni la ricerca scientifica d'eccellenza e il progresso delle scienze. Dona ora.