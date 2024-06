Come si fa a smettere di fumare dopo 60 anni?

I miei medici mi hanno imposto la cessazione immediata del fumo e ho disperatamente bisogno di aiuto perché dopo 60 anni da tale dipendenza, non so da dove iniziare. pur volendolo fare. Sono stato operato al femore destro tempo fa ed ho avuto una pessima riabilitazione ragione per cui sono tuttora in sedia a rotelle con sporadica assistenza fisioterapica. Ho una pressione sanguigna tra 65-150 e PAPS di 62mmHg nonché soffro di stenosi carotidea bilaterale di 55% e 60% e placche aterosclerotiche varie agli arti inferiori. il mio percorso può iniziare da una volontaria riduzione dal fumo accompagnata da cerotti o gomme alla nicotina di quanti mg?

(Massimo, domanda pervenuta tramite il form L'esperto risponde)

Risponde il dottor Ugo Pastorino, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Smettere di fumare è assolutamente consigliato per diversi motivi. Primo tra tutti, il fumo è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo del cancro, connesso anche all'infarto, all'enfisema e a molte altre malattie. Questo è stato ormai largamente dimostrato da una vasta quantità di evidenze scientifiche. Gli effetti dannosi delle sigarette si ripercuotono su numerosi aspetti della vita quotidiana. È fondamentale dunque che ognuno trovi la giusta motivazione per smettere.





COME SMETTERE DI FUMARE?

Per smettere di fumare le persone ricorrono a diversi approcci come l’ipnosi o l’agopuntura. Tuttavia, l'unico metodo validato scientificamente combina un supporto farmacologico e psicologico, offerto dai centri antifumo accreditati dall’Istituto Superiore di Sanità. Cerotti e gomme da masticare a base di nicotina non sono efficaci per chi soffre di gravi patologie cardiopolmonari. Invece, consiglio la citisina, un farmaco naturale e agonista parziale della nicotina, che riduce il desiderio di fumare e il piacere associato. Il medico la prescrive, e può essere ordinata in farmacia come prodotto galenico in compresse da 1.5 mg. Si inizia con 6 compresse al giorno per 3-4 settimane, poi si passa a 3 compresse al giorno per altre 4 settimane. Già dopo 4-5 giorni di trattamento si può smettere di fumare senza particolari problemi, sebbene i sintomi da astinenza possano durare qualche settimana.





PERCHÈ LIBERARSI DALLA DIPENDENZA?

Smettere di fumare, in qualsiasi momento della vita, riduce il rischio di morire per cancro al polmone e per tutte le altre cause del 30-40 per cento. Smettere di fumare fa bene alla nostra salute e a quella di chi ci sta vicino e fa bene alla salute dell’ambiente. La dipendenza dal fumo e dalle sigarette fa entrare la persona in un circolo vizioso che rende difficile smettere nonostante i rischi conosciuti. Questo a causa del sistema di gratificazione della dopamina, che viene stimolata continuamente dall'assunzione di tabacco. Fumare inizialmente provoca piacere, ma col tempo diventa una necessità per evitare la sensazione di carenza.





I BENEFICI

Smettere di fumare offre benefici percepibili immediati e a lungo termine per la salute. Dopo appena 20 minuti, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca tornano ai livelli normali. Dopo una sola giornata, i polmoni iniziano a eliminare il muco e i depositi causati dal fumo. Dopo 2 giorni, ritornano gusto e olfatto. Dopo un anno, il rischio di problemi cardiovascolari è del 50% in meno rispetto a chi continua a fumare, e dopo 15 anni, il rischio di tumore ai polmoni è uguale a quello di un non fumatore o si riduce del 50%, a seconda di fattori come la quantità di sigarette fumate e la durata dell’essere stati fumatori.

