In che cosa l’acne causata da terapie oncologiche si differenzia da quella classica? Esistono prodotti specifici per pazienti oncologici?

L.

Risponde la dottoressa Alessia Pacifico, dermatologa dell'IRCCS Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO Roma.

In corso di terapie oncologiche si può osservare l’insorgenza di un’eruzione cutanea che simula l’acne. Si tratta di un’eruzione papulo pustulosa che fa parte delle numerose reazioni cutanee che si verificano in corso di terapie oncologiche (tossicità cutanea). Tale reazione in genere compare durante il primo mese di terapia e si manifesta con la comparsa di lesioni acneiformi localizzate soprattutto su viso, cuoio capelluto, decolleté e dorso. Tale manifestazione cutanea può essere anche grave ed avere quindi un grande impatto psicologico compromettendo l'adesione del paziente alla terapia.

QUALI SONO LE CAUSE?

L’insorgenza di reazioni papulo pustolose è legata soprattutto al trattamento con farmaci target (cetuximab, pertuzumab, trametinib, afatinib), e non è associata alla presenza di comedoni come accade invece nell’acne volgare e compare generalmente nelle zone fotoesposte e in quelle particolarmente ricche di ghiandole sebacee come viso e cuoio capelluto.

COME TRATTARLE?

La terapia prevede l’utilizzo di un filtro solare con SPF 50 e prodotti topici contenenti steroidi a bassa potenza. In casi più gravi si può anche optare per trattamenti con antibiotici sistemici.

Si sconsiglia l’utilizzo dei farmaci topici impiegati per trattare l’acne volgare (ad esempio tretinoina, acido salicilico, benzoil perossido) al fine di non indurre una eccessiva secchezza ed infiammazione.

