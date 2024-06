Buongiorno, oltre 10 anni fa ho contratto un'infezione da HPV che mi ha portatoa sviluppare dei condilomi genitali. Li ho asportati con il laser ma nel corso del tempo ho avuto delle recidive, alcune nuove anche su altre parti del corpo, perlopiù verruche piane. Ho fatto anche una cura per rafforzare le difese immunitarie, cosa mi consigliate? Ha senso vaccinarsi ora?





(Antonio, Domanda perventua tramite il form "L'esperto risponde")



Risponde la dottoressa Ermelinda Monti, ginecologa esperta in patologia del tratto genitale inferiore e delle patologie HPV del Policlinico di Milano



Il papillomavirus umano (HPV) è un virus molto comune che può causare, oltre ai tumori HPV-correlati- verruche genitali e altre lesioni cutanee come le verruche piane. L’asportazione dei condilomi genitali e delle verruche con il laser è certamente un trattamento efficace ma non elimina il virus. È possibile, infatti, che si verifichino recidive e che le lesioni si ripresentino nel tempo.





Una ulteriore raccomandazione è la vaccinazione. Il vaccino contro l'HPV riesce a proteggere contro i ceppi più comuni del virus. In particolare contro i ceppi “ad alto rischio oncogeno”, che sono la causa di lesioni pre-tumorali e tumorali genitali (cervice, vagina e vulva, ano e pene) ed extragenitali (cioè i tumori del distretto testa-collo), e contro i ceppi che causano le verruche genitali o i condilomi.





Alcuni studi, poi, suggeriscono anche che il vaccino aiuti a ridurre il rischio di recidiva di lesioni pre-tumorali o condilomi in pazienti precedentemente trattati per queste patologie. In quest’ultimo caso il vaccino non viene usato come profilassi ma come prevenzione secondaria. Pertanto, discutere della possibilità di vaccinarsi con il proprio medico potrebbe essere una buona idea, considerando i potenziali benefici di protezione contro ulteriori infezioni da ceppi di HPV non ancora contratti. Continuare con i trattamenti attuali e mantenere un sistema immunitario forte sono altrettanto importanti (ad esempio si raccomanda di smettere di fumare).

