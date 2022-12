Correre tutti i giorni può causare un eccesso di cortisolo?

È possibile l'attività motoria tutti i giorni, magari non 80-90 minuti come spesso ho fatto io, ma scendendo per esempio a 40- 45? A me piace uscire a correre tutti i giorni - non sono un professionista, solo un appassionato - ma qualcuno mi disse tempo fa che sarebbe meglio farlo a giorni alternati, per non produrre eccessivo cortisolo. Grazie infinite per l'attenzione.

Alessandro

Risponde Simone Porcelli, medico dello sport, Bob, Skeleton, Alpine Ski & Snowboard Team, Italian Winter Sports Federation

Caro Alessandro,

non ci sono evidenze scientifiche che mostrino rischi per la salute relativi ad eseguire una quantità di attività fisica uguale o superiore a quella indicata.

Le linee guida dell’American college of Sport Medicine consigliano 150 minuti di attività fisica moderata alla settimana che quindi corrispondono a circa 30 minuti al giorno. Una quantità inferiore aumenta il rischio relativo verso patologie cardiovascolari, tumori e malattie metaboliche. Una quantità superiore non espone a rischi, a patto che non esistano controindicazioni mediche.

Per quanto riguarda la risposta ormonale, l’attività fisica provoca una modificazione di numerosi ormoni in funzione di durata, intensità, frequenza, tipo. Il cortisolo, classicamente definito “ormone dello stress”, può aumentare nelle ore successive ad una attività fisica molto prolungata e/o molto intensa, ma dovrebbe rientrare entro i valori normali nel giro di 24/48 ore. Spero che le informazioni fornite siano sufficienti a soddisfare le sue curiosità.

