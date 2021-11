Dopo la chemioterapia si può fare la permanente ai capelli?

Può fare la permanente ai capelli chi ha fatto chemioterapia e radioterapia e continua terapia ormonale?

domanda pervenuta dai canali social di Fondazione Umberto Veronesi

Risponde la dottoressa Norma Cameli, responsabile Dermatologia Correttiva e Rigenerativa Istituto Dermatologico San Gallicano - IRCCS, Roma

La permanente è un trattamento in cui si utilizzano composti chimici in grado di rompere i ponti disolfuro fra le molecole di cheratina e di riformarne di nuovi che determinano un cambiamento della forma del capello, cioè lo modificano da liscio a riccio.

Questo tipo di trattamento comunque determina una riduzione dei ponti disilfuro, danni alle cheratine del fusto dei capelli ed una riduzione della resistenza del capello di circa il 17%. Oltre ai danni ai capelli, un altro possibile effetto collaterale delle permanenti da non sottovalutare è l’insorgenza di dermatiti allergiche da contatto causate da composti chimici sensibilizzanti utilizzanti comunemente nelle permanenti (tioglicolato di ammonio, gliceril-monotioglicolato).

Nei pazienti oncologici, che hanno effettuato trattamenti chemio e radioterapici e terapia ormonale, è preferibile non effettuare la permanente nei primi mesi di ricrescita dei capelli, per ridurre il rischio di irritazioni e danneggiamento in una fase in cui i capelli sono particolarmente fragili.

