Gli uomini molto alti hanno un rischio più elevato di ammalarsi di tumore al testicolo. Si stima che, per ogni cinque centimetri in più di altezza, le probabilità di sviluppare il tumore aumentino di circa il 13 per cento. Sebbene possa apparire un importante aumento di rischio, vista la scarsa diffusione del tumore al testicolo, l’altezza accresce di poco le probabilità di ammalarsi.



Oggi un uomo che vive in Italia ha una probabilità su 270 di sviluppare un tumore al testicolo nel corso della propria vita. Un uomo più alto di cinque centimetri rispetto alla media ha una probabilità su 235.



Le ragioni di questo aumento del rischio di cancro legato all’altezza non sono note, ma è un fenomeno osservato per diverse forme tumorali, sia negli uomini sia nelle donne.