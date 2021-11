I vaccini anti Covid-19 e antinfluenzale vanno distanziati?

Ho 68 anni. Ad ottobre ho ricevuto, nella stessa seduta, al braccio destro vaccino antipneumococco PCV13 e al braccio sinistro vaccino antinfluenzale tetravalente split. Per la terza dose del vaccino anti Covid-19 Pfizer (sono appena scaduti i 6 mesi dalla seconda dose che ho ricevuto) devo aspettare? Occorre un intervallo tra i due vaccini antinfluenzale e antipneumococco e quello anticovid? Non vorrei rischiare di compromettere l'efficacia del richiamo contro il Covid. Grazie

R.R.

(domanda pervenuta tramite form L'Esperto risponde)

risponde il professor Giancarlo Icardi, direttore del dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova e del dipartimento di Prevenzione dell’Ospedale San Martino di Genova

Gentile Signora,

la situazione che Lei descrive è abbastanza frequente visto che spesso si utilizza l’opportunità della vaccinazione stagionale antinfluenzale per eseguire contemporaneamente anche la vaccinazione antipneumococco. Trattandosi di due preparati che non hanno alcuna componente “vivente” cioè non sono vaccini vivi ed attenuati, (come per esempio quello antimorbillo), è sufficiente che passi una settimana prima di eseguire un’altra vaccinazione. Quindi nel suo caso, trascorsi sette giorni dalla doppia vaccinazione, potrà eseguire la terza dose del vaccino anti-COVID-19.

Approfitto del suo quesito per segnalare che è possibile programmare la somministrazione del vaccino anti-COVID-19 con il vaccino antinfluenzale nella medesima seduta vaccinale come recentemente riportato in una nota congiunta del Ministero della Salute, dell’AIFA, (Agenzia Italiana del Farmaco) e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Cordiali saluti

Sostieni la ricerca scientifica d'eccellenza e il progresso delle scienze. Dona ora.