La dieta chetogenica aiuta chi è in cura per un tumore?

Gentili,

sono in cura per un tumore mammario triplo negativo. Voglio battere i tempi e sperare che in 6 mesi sia tutto un ricordo. Per ora mangio broccoli, verdura verde, verza, cavolfiore. Nasello. Potrei affiancare alcuni cibi di dieta chetogenica? Sono molto ottimista e la speranza di sposarmi un domani mi dà forza.

Saluti,

Greta (domanda pervenuta tramite form L'Esperto risponde)

Risponde la supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi

Cara Greta,

il suo messaggio è pieno di forza e le auguriamo di vedere presto tutti i suoi sogni realizzati. Che cosa è utile sapere sulla dieta per chi è in terapia per un tumore?

L'alimentazione può essere un buon alleato durante il percorso di cura. La scelta di inserire alimenti proposti dalla dieta chetogenica non è tuttavia necessaria.

Uno dei falsi miti che spesso circola nel mondo dell'alimentazione è che i cibi fonte di carboidrati possano "alimentare" il tumore, ma così non è. In generale, e ancora di più durante le terapie, risulta fondamentale avere a disposizione la giusta energia, pertanto rimuovere o ridurre fortemente alimenti fonte di carboidrati (cereali e derivati e tuberi), come suggerito dalla dieta chetogenica, non è la scelta migliore.

Prevedere invece, nella propria alimentazione, giuste quantità di verdura e frutta, legumi e cereali integrali, in aggiunta anche al pesce azzurro è la scelta alimentare da preferire senza incorrere in estremismi e diete eccessivamente restrittive.

Quelle sopra proposte sono, tuttavia, indicazioni generali. Non potendo valutare il caso specifico il consiglio che ci sentiamo di dare è di far riferimento a un professionista della nutrizione che possa indicarle l'alimentazione personalizzata più adatta alla sua situazione. Non esistono, infatti, dei protocolli validati per l'applicazione di una particolare dieta, come quella chetogenica, come supporto alla terapia oncologica. Meglio orientarsi verso una dieta personalizzata, facendo riferimento a un esperto.

NB: Questi contenuti non intendono sostituire il ruolo fondamentale del medico. In caso di dubbi, non dimenticare il rapporto con il tuo curante.

