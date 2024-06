Ho in corso una diverticolite in uscita dalla fase acuta. A breve dovrò sottopormi ad un intervento ospedaliero per l'asportazione di un polipo del colon. La diverticolite è negativa per tale intervento?

(Antonio. Domanda perventua tramite il form "L'esperto risponde")

Risponde il dottor Marco Pagani, responsabile del reparto di “Chirurgia della Parete Addominale” del Policlinico di Milano.





Eseguire un intervento in colonscopia per l’asportazione di un polipo del colon (polipectomia) è controindicato se si è appena usciti dalla fase acuta di una diverticolite.





La diverticolite è una condizione infiammatoria che coinvolge i diverticoli, piccole sacche che possono formarsi nella parete del colon. Durante la fase acuta di questa infiammazione, il tessuto colico è molto sensibile e vulnerabile, e qualsiasi intervento endoscopico può aumentare il rischio di complicazioni come perforazioni o infezioni. Se l’infiammazione è ancora molto recente, infatti, sarebbe meglio aspettare almeno uno o due mesi prima di intervenire, così che grazie a una terapia adeguata la diverticolite si trasformi in diverticolosi. La diverticolosi infatti è una condizione più stabile in cui i diverticoli sono presenti ma non infiammati. Durante questo periodo di attesa, la terapia medica può includere antibiotici per trattare l'infezione, insieme a una dieta specifica per ridurre l'infiammazione e promuovere la guarigione del colon.





Diverso è il discorso se l’intervento è richiesto in urgenza a causa delle “brutte” caratteristiche del polipo. In alcuni casi, infatti, i polipi possono avere caratteristiche preoccupanti, come dimensioni molto grandi, forma irregolare o evidenze di displasia, che aumentano il rischio di trasformazione maligna. Se la polipectomia è consigliata sulla base di una colonscopia antecedente alla diverticolite, che sottolinea l’urgenza della rimozione del polipo, allora il rapporto rischio/beneficio penderà a favore della colonscopia. In questo scenario, il rischio di lasciare un polipo potenzialmente pericoloso supera il rischio di complicazioni legate all’intervento in un colon recentemente infiammato.





Pertanto, la decisione di eseguire una polipectomia in presenza di una recente diverticolite deve essere valutata attentamente da un punto di vista clinico, considerando la stabilità della condizione infiammatoria e le caratteristiche specifiche del polipo. La valutazione del rischio/beneficio è cruciale per garantire che l’intervento sia effettuato nel momento più sicuro possibile, minimizzando i rischi per il paziente.

