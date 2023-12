Sono in menopausa da ormai dieci anni, ma le vampate di calore non mi sono mai passate. Quest'ultimo anno, addirittura, sono aumentate. Quali sono le possibili cause? Come si possono eliminare senza terapie ormonali?

Cristina (domanda pervenuta tramite il form L'esperto risponde)

Risponde Rossella Nappi, presidentessa eletta della Società Internazionale della Menopausa (IMS), ordinaria di Ostetricia e Ginecologia all’Università di Pavia e Responsabile dell’Ambulatorio di Endocrinologia Ginecologica e della Menopausa della Fondazione IRCCS Ospedale San Matteo di Pavia.

Cara Cristina,

non è molto frequente che le vampate perdurino più di 5-7 anni dopo la menopausa, ma può succedere.

LE CAUSE

Le vampate possono durare a lungo soprattutto se il loro inizio è stato precoce già prima della menopausa e in casi particolari come nelle donne che fumano o consumano molti caffè e alcolici, sono molto in sovrappeso e hanno la menopausa chirurgica (con rimozione delle ovaie).

In un caso come questo, con vampate che peggiorano nel tempo, meglio controllare i valori della pressione arteriosa, gli ormoni tiroidei e i globuli bianchi.

I RIMEDI

Non abbiamo chiare evidenze di efficacia delle terapie non ormonali delle vampate di calore, ma certamente si può provare con integratori naturali a base di fitoestrogeni o di molecole che mimano l’azione degli ormoni senza esserlo. Taluni psicofarmaci a basso dosaggio come la paroxetina possono aiutare così come tecniche di respirazione, rilassamento, meditazione e antalgiche.

Presto sarà disponibile una nuova classe di farmaci non ormonali che riducono frequenza e intensità delle vampate di calore che agiscono bloccando nel cervello l’azione delle neurochinine, proteine che contribuiscono a regolare la temperatura corporea e implicate nello scatenamento della vampata di calore. Non disperare!

